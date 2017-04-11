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Тема номера: Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Тема номера: Защита экономической конкуренции)

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АМКУ становится все более активным в осуществлении контроля за соблюдением конкурентного законодательства при предоставлении скидок и бонусов

Евгений Блок ,

Анна Литвинова

Специально для «Юридической практики»



Различные скидки и бонусы — широко используемый и популярный инструмент для продвижения товаров/услуг на рынке. С одной стороны, скидки и бонусы приносят пользу конечным покупателям, позволяя приобретать товары/услуги по более низкой цене, с другой — вредят конкуренции, создавая препятствия новым игрокам для выхода на рынок или вытесняя с рынка действующих игроков.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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