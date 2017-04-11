Защита экономической конкуренции

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Трибуна

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Трибуна)

Бес конкретики

КДКА Донецкой и Луганской областей уходят от принятия конкретных решений в отношении адвокатов, которые одновременно состоят в украинском реестре и реестрах квазиреспублик

Алексей Бежевец ,

Илья Костин

Специально для «Юридической практики»



Война, в которую три года назад оказалась втянута Украина, затронула каждого ее гражданина. Сегодня борьба с проявлениями сепаратизма и коллаборационизма на всех уровнях — одна из ключевых задач государства.

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