Защита экономической конкуренции

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Отрасли практики

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Отрасли практики)

Немецкое право в Киеве

5 апреля с.г. Киево-Могилянская бизнес-школа ЮФ Redcliffe Partners и факультет правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) провели торжественное открытие Института немецкого права (Институт). Министр юстиции Павел Петренко, посол ФРГ Эрнст Райхель, посол Австрии Гермине Поппеллер и представители Немецкой службы академических обменов (DAAD) и Гете-института с радостью поддержали это мероприятие. Руководители Института, профессор НаУКМА Роман Петров и советник ЮФ Redcliffe Partners Арио Дехгани рассказали о планах и представили программу Института.

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