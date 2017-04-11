Защита экономической конкуренции

Отрасли практики
Немецкое право в Киеве
5 апреля с.г. Киево-Могилянская бизнес-школа ЮФ Redcliffe Partners и факультет правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) провели торжественное открытие Института немецкого права (Институт). Министр юстиции Павел Петренко, посол ФРГ Эрнст Райхель, посол Австрии Гермине Поппеллер и представители Немецкой службы академических обменов (DAAD) и Гете-института с радостью поддержали это мероприятие. Руководители Института, профессор НаУКМА Роман Петров и советник ЮФ Redcliffe Partners Арио Дехгани рассказали о планах и представили программу Института.
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