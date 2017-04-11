Защита экономической конкуренции

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Отрасли практики

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Отрасли практики)

Проверка подтекста

Покупателям-импортерам следует избегать в тексте кредит-ноты каких-либо формулировок, которые могут наводить налоговый орган на мысль об оказании маркетинговых услуг

Виталий Тымчук

Специально для «Юридической практики»



Несмотря на широкое применение украинским бизнесом кредит-нот как эффективного и распространенного способа взаиморасчетов в сфере внешнеэкономической деятельности, действующее законодательство не содержит определения термина «кредит-нота», а также практически не регулирует взаимоотношения резидента-покупателя и нерезидента-поставщика, которые применяют данный инструмент.

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