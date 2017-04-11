Защита экономической конкуренции

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Отрасли практики

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Отрасли практики)

От суммы и тюрьмы

Декларантам, решившим не уплачивать доначисление суммы до рассмотрения спора о законности корректировки таможенной стоимости, следует быть готовыми к дополнительным судебным процессам

Владимир Грунский

Специально для «Юридической практики»



Одной из распространенных проблем, с которой сталкивается лицо при декларировании товара, перемещаемого через таможенную границу, является несогласие таможенного органа с заявленной таможенной стоимостью товара по цене договора.

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