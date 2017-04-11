Защита экономической конкуренции

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Частная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Частная практика)

Interlegal урегулировал спор по убыткам фрахтователя

Interlegal урегулировал спор, связанный с убытками фрахтователя, возникшими из-за отказа судовладельца от исполнения чартера. Вследствие поломки механизмов судно не смогло прибыть в порт погрузки, и судовладелец расторг договор перевозки. В свою очередь фрахтователь, будучи продавцом товаров на условиях CIF, не исполнил контрактное обязательство по поставке и был вынужден уплатить покупателям штрафные санкции, а также понес расходы на непредвиденное хранение груза на терминале. Одесский и батумский офисы Interlegal организовали задержание судна в Батуми, что заставило судовладельца начать переговоры. В течение двух суток стороны согласовали сумму компенсации, причитающейся фрахтователю, и заключили мировое соглашение, а задержание судна было отменено.

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