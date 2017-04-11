Защита экономической конкуренции

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Частная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Частная практика)

А. Кубко стал членом Немецко-украинского объединения юристов

Андрей Кубко, адвокат, партнер ЮФ «Салком», кандидат юридических наук, стал членом Немецко-украинского объединения юристов (DEUTSCH-UKRAINISCHE JURISTENVEREINIGUNG EV), основанного судьями и юристами из Гамбурга и Киева. Объединение регулярно проводит мероприятия, посвященные актуальным проблемам правовых систем Украины и Германии. Деятельность ор­ганизации направлена на развитие профессиональных контактов между украинскими и немецкими практикующими юристами и учеными в области юриспруденции и призвана способствовать углублению экономического сотрудничества между бизнес-кругами обеих стран.

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