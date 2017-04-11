Защита экономической конкуренции

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Частная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Частная практика)

Eterna Law провела І Всеукраинскую школу по корпоративному праву, M&A и real estate

Eterna Law провела І Всеукраинскую школу по корпоративному праву, M&A и real estate, которая собрала почти 100 студентов и юристов-практиков. Организаторы школы — Eterna Law и Координационный совет молодых юристов при Министерстве юстиции Украины. Мероприятие прошло 1 апреля 2017 года в формате лекций и мастер-классов от ведущих практикующих юристов по вопросам корпоративного права, слияний и поглощений, недвижимости. Спикерами выступили: партнеры Eterna Law Олег Мальский и Максим Услистый, старшие юристы Eterna Law Станислав Герасименко и Артем Кузьменко, юрист Дмитрий Гончаренко, а также Юрий Нечаев, советник ЮФ Avellum, и Андрей Романчук, юрист Avellum.

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