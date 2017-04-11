Защита экономической конкуренции

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Частная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Частная практика)

ЮК LeGran.TT доказала незаконность взимания канального сбора за прохождение к двум гаваням Одесского порта в апелляционном суде

Юридическая компания LeGran.TT отстояла интересы своего клиента, крупнейшей мировой контейнерной линии, в судебном споре с Администрацией морских портов Украины относительно взимания канального сбора за прохождение судов в Карантинную и Ланжероновскую гавани Одесского морского порта. Одесский апелляционный административный суд оставил без изменений решение окружного административного суда, подтвердив, что суда, следующие в упомянутые гавани, не используют подходной канал как гидротехническое сооружение по целевому назначению, поскольку глубины данного участка акватории позволяют беспрепятственно подходить к причалам. Таким образом, услуга, за которую должен начисляться канальный сбор, не предоставляется. Дело сопровождали юристы LeGran.TT Людмила Сизоненко и Данил Христич.

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