Защита экономической конкуренции

Частная практика
Metinvest B.V. успешно завершил реструктуризацию задолженности в размере 2,3 млрд долл. США
МЮФ Baker McKenzie выступила юридическим советником Metinvest B.V., холдинговой компании ведущего украинского и мирового производителя и экспортера металлопродукции, в связи с реструктуризацией задолженности на общую сумму 2,3 млрд долл. США по еврооблигациям и кредитам для финансирования экспортных операций. Baker McKenzie консультировала Metinvest B.V. в этой сложной трансакции совместно с Allen & Overy.
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