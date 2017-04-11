Защита экономической конкуренции

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Частная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Частная практика)

Metinvest B.V. успешно завершил реструктуризацию задолженности в размере 2,3 млрд долл. США

МЮФ Baker Mc­Kenzie выступила юридическим советником Metinvest B.V., холдинговой компании ведущего украинского и мирового производителя и экспортера металлопродукции, в связи с реструктуризацией задолженности на общую сумму 2,3 млрд долл. США по еврооблигациям и кредитам для финансирования экспортных операций. Baker McKenzie консультировала Metinvest B.V. в этой сложной трансакции совместно с Allen & Overy.

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