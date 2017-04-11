Защита экономической конкуренции

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Частная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Частная практика)

ЮФ «АНК» выступила партнером турнира Pro et Contra

ЮФ «АНК» выступила партнером ІІІ Всеукраинского турнира по гражданскому праву и процессу Pro et Contra, который проходил 1–2 апреля 2017 года на базе Одесского национального университета имени И. И. Мечникова и Апелляционного суда Одесского области и был организован Всеукраинским объединением адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь при поддержке Совета адвокатов Одесской области. В турнире приняли участие 18 команд и более 30 судей, среди которых практикующие адвокаты и профессиональные судьи.

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