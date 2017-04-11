Защита экономической конкуренции

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Частная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Частная практика)

Быль в тренде

На ежегодном форуме АЮУ «Развитие рынка юридических услуг-2017» анализировали основные тренды в профессии

Ежегодный форум Ассоциации юристов Украины (АЮУ) «Развитие рынка юридических услуг на Украине» традиционно посвящен обсуждению актуальных трендов юридической профессии. И, очевидно, трендом следует считать и то, что в программе форума 2017 года все больше места занимают вопросы ценностей в юрбизнесе и жизни, профессиональной философии и профессиональной ответственности юристов.

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