Защита экономической конкуренции

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Неделя права

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Неделя права)

Польский для юристов

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



На основе Центра польского права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко создано представительство Центра исследований польской правовой доктрины. Это открывает перспективу изучения юристами польского языка, проведения исследований в сфере компаративистики и анализа опыта адаптации Польши к праву ЕС.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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