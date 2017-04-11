Защита экономической конкуренции

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Неделя права

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Неделя права)

Онлайн-защита

Юристы обсудили особенности защиты ІР-прав в online marketplace

6 апреля с.г. в Министерстве юстиции Украины IP-юристы на круглом столе обсудили перспективы защиты прав интеллектуальной собственности в online marketplace — площадках, где свои товары и услуги предлагают частные лица. Мероприятие проведено Международной организацией по торговым маркам (INTA) на Украине и Научно-исследовательским центром судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины. Директор Центра Владислав Федоренко назвал marketplace трендом, который удешевляет торги, расширяет клиентскую базу, вносит разнообразие в товарное предложение, позволяет оперативно проводить операции купли-продажи.

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