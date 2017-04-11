Защита экономической конкуренции

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Процесс адаптации
Процессуальные аспекты налоговых споров и сложности адаптации админсудов к законодательным изменениям обсудили на круглом столе
Круглый стол на тему «Актуальные проблемы административного судопроизводства в налоговых спорах» состоялся 6 апреля с.г. в Высшем административном суде Украины (ВАСУ). Мероприятие было организовано Национальной школой судей Украины совместно с ВАСУ, общественными организациями «Ассоциация налоговых советников», «Всеукраинская ассоциация административных судей» и платформой Taxlink. Модерировали круглый стол судья Окружного административного суда г. Киева Богдан Санин и партнер АО Arzinger Павел Ходаковский.
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