Защита экономической конкуренции

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№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Самое важное)

Процесс адаптации

Процессуальные аспекты налоговых споров и сложности адаптации админсудов к законодательным изменениям обсудили на круглом столе

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Круглый стол на тему «Актуальные проблемы административного судопроизводства в налоговых спорах» состоялся 6 апреля с.г. в Высшем административном суде Украины (ВАСУ). Мероприятие было организовано Национальной школой судей Украины совместно с ВАСУ, общественными организациями «Ассоциация налоговых советников», «Всеукраинская ассоциация административных судей» и платформой Taxlink. Модерировали круглый стол судья Окружного административного суда г. Киева Богдан Санин и партнер АО Arzinger Павел Ходаковский.

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