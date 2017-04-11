Еженедельная газета «Юридическая практика»
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№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Самое важное)

Процесс адаптации

Процессуальные аспекты налоговых споров и сложности адаптации админсудов к законодательным изменениям обсудили на круглом столе

Юлия Шешуряк
«Юридическая практика»

Круглый стол на тему «Актуальные проблемы административного судопроизводства в налоговых спорах» состоялся 6 апреля с.г. в Высшем административном суде Украины (ВАСУ). Мероприятие было организовано Национальной школой судей Украины совместно с ВАСУ, общественными организациями «Ассоциация налоговых советников», «Всеукраинская ассоциация административных судей» и платформой Taxlink. Модерировали круглый стол судья Окружного административного суда г. Киева Богдан Санин и партнер АО Arzinger Павел Ходаковский.

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№ 15 (1007) от 11/04/17 Текущий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

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