Защита экономической конкуренции

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№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Самое важное)

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В Едином реестре адвокатов Украины появилась функция поиска по адресу рабочего места адвоката

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



8–9 апреля с.г. в Одессе состоялось заседание Совета адвокатов Украины (САУ).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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