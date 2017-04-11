Защита экономической конкуренции

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№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Самое важное)

Высшее руководство

В высших специализированных судах состоялись собрания судей, на повестку дня которых выносились кадровые вопросы

5 апреля с.г. собрания судей Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) избирали, а точнее — переизбирали руководство этих судебных учреждений. В апреле заканчивается двухгодичный срок полномочий у председателей и их заместителей в указанных судах.

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