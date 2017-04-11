Защита экономической конкуренции

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№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Самое важное)

Новая кровь

ВККС объявила четвертый отбор кандидатов на 600 прогнозируемых вакансий судей

В первый рабочий апрельский день Высшая квалификационная комиссия судей объявила отбор кандидатов на должности судей местного суда. Это первый отбор нынешней каденции ВККС и четвертый отбор по факту (три предыдущих проводились по новым правилам, заложенным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» 2010 года). Отбор объявлен с учетом 600 прогнозируемых вакантных должностей судей местного суда.

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