Защита экономической конкуренции

Рабочий график
КАЛЕНДАРЬ на неделю
ВТОРНИК. 11 апреля
ОТКОМАНДИРОВАНИЕ СУДЕЙ
КИЕВ: Состоится заседание палаты по вопросам отбора и публичной службы судей Высшей квалификационной комиссии судей Украины о внесении представления об откомандировании судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.
Место проведения: ВККС, ул. Механизаторов, 9
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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