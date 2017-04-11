Защита экономической конкуренции

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Рабочий график

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

1000 ОТКОМАНДИРОВАНИЕ СУДЕЙ КИЕВ: Состоится заседание палаты по вопросам отбора и публичной службы судей Высшей квалификационной комиссии судей Украины о внесении представления об откомандировании судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Место проведения: ВККС, ул. Механизаторов, 9

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