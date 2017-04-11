Защита экономической конкуренции

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Акцент

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Акцент)

ВСшая математика

Математические итоги первого этапа квалификационного оценивания — экзамена — в рамках конкурса в новый ВС

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Чем ближе к финалу конкурс в новый Верховный Суд, тем больше накаляются страсти вокруг конкурсных процедур. Пока не утихли пререкания относительно необходимости публикации ­персонифицированных ­практических заданий с указанием оценок коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины, проверявших работы, подведем «математические итоги» первого этапа квалификационного оценивания — экзамена.

Как известно, на практическую часть явился 521 кандидат, сдали работы 520 кандидатов. После проверки практических работ к следующему этапу — исследованию досье и собеседованию — были допущены 382 кандидата. Самым популярным оказался Кассационный гражданский суд — на занятие в нем должностей судей претендуют 112 кандидатов, затем идет Кассационный уголовный суд — 108, дальше Кассационный хозяйственный суд — 88, в Кассационный административный суд хотят попасть 74 кандидата. Таким образом, самый большой конкурс будет именно в гражданской юрисдикции — 3,7 кандидата на место. Не отстает от лидирующей юрисдикции и уголовная — 3,6 кандидата на место. Затем идут «хозяйственники» с показателем 2,9. Замыкает четверку административная юрисдикция — 2,4.

Сосредоточимся на региональном акценте. Данные, полученные по результатам первого этапа (стоит напомнить, что в дальнейшем кандидаты еще будут отсеиваться), свидетельствуют о том, что самая крупная «группа влияния» в новом ВС будет из Киева и области — 171 и 10 кандидатов соответственно. Напомним, что именно участники первого отбора изберут судей в Большую палату ВС. Конкуренцию Киеву составит восток: крупнейшая группа юристов из Харьковской области — 35, Донецкая область представлена 18 кандидатами, Днепропетровская — 14. Из западного региона наиболее многочисленна группа львовян — 18 кандидатов. Кроме того, 13 кандидатов из Одесской области, 12 из Полтавской и 11 — из Винницкой.

Теперь о результатах. на анонимном тестировании можно было набрать максимум 90 баллов, на практическом задании — 120. Как и ожидалось, 220 баллов в сумме не набрал никто. Ближе всего к Олимпу оказался кандидат в Кассационный гражданский суд Евгений Синельников (194,5 балла). Г-н Синельников — юрист ЧАО «Экспоинвест». Также он является секретарем дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Черкасской области. Больше никто из кандидатов не преодолел 190-балльный рубеж. Интересно, что разрыв со следующим кандидатом в гражданский суд составляет 14,5 балла. Так, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Елена Сытник набрала 180 баллов. Другие юристы не преодолели 180-балльный барьер.

Посмотрим на другие юрисдикции. 180,25 балла заработала судья Киевского апелляционного административного суда Елена Ганечко — претендент в Кассационный административный суд.

В диапазоне 180–190 баллов показатели четырех претендентов в уголовный и хозяйственный суд. Начнем с уголовного. 183,75 балла получил судья Апелляционного суда Закарпатской области Александр Марчук, 183,5 балла — судья Апелляционного суда Донецкой области Василий Огурецкий, 181,5 балла — секретарь Судебной палаты по уголовным делам ВССУ Валентина Щепоткина, 180,75 балла — заместитель председателя ВССУ Станислав Кравченко. То есть в топ-4 вошли судьи апелляционной и кассационной инстанций.

А что там в хозяйственной? Судья Высшего хозяйственного суда Украины Виталий Корсак набрал 188 баллов, его коллега Людмила Стратиенко — 182 балла, судья Киевского апелляционного хозсуда Александр Баранец — 181,5 балла, заместитель директора ООО «Лексфор» Юрий Чумак — 180 баллов. В топ-5 входит и председатель ВХСУ Богдан Львов — он заработал 179 баллов.

Гражданский суд интересен не только тем, что судья именно этого суда получил самый высокий балл среди четырех юрисдикций, и даже не тем, что результаты только одного кандидата оказались на уровне 180-190 баллов. Примечательно, что в диапазоне 170-180 баллов находятся показатели тоже лишь одного кандидата — судьи ВССУ Ольги Ступак (171,25 балла). Кривая Гаусса отдыхает на результатах Кассационного гражданского суда ВС.

Шесть кандидатов в административный суд получили от 170 до 180 баллов. Судья Киевского апелляционного административного суда Игорь Федотов набрал 177,25 балла, судья Житомирского апелляционного административного суда Анна Бучик — 175 баллов, судья Высшего административного суда Украины Валентина Юрченко — 174,75 балла, председатель Николаевского окружного админсуда Всеволод Князев — 172 балла, судья Киевского апелляционного админсуда Виктория Мацедонская — 170,5 балла, председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк — 170,25 балла. Любопытно: в этой юрисдикции первые 11 позиций занимают судьи. На 12-м месте (161,5 балла) — Данил Гетманцев, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, почетный президент ЮК Jurimex.

В уголовной юрисдикции семь кандидатов набрали от 180 до 170 баллов. Судья ВССУ Вячеслав Наставный получил 179,25 балла, судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области Надежда Стефанив — 176,5 балла, адвокат Ростислав Голосий — 176 баллов, судья Апелляционного суда Донецкой области Геннадий Гришин — 173 балла, 172,75 балла у судьи Апелляционного суда Ровенской области Вячеслава Маринича, 172,25 балла у доцента Львовского государственного университета им. Ивана Франко Наталии Антонюк, адвокат Константин Докийчук набрал 170,25 балла (в 2015-м г-н Докийчук был кандидатом на должность директора НАБУ).

Перейдем к хозяйственной юрисдикции. Тут в диапазон 180-170 баллов попали показатели 12 кандидатов. Из них — семь судей ВХСУ. О г-не Львове мы уже упоминали. Судьи ВХСУ Светлана Бакулина и Владимир Погребняк получили по 177,75 балла. Экс-заместитель министра экологии и природных ресурсов Анна Вронская (до этого десять лет руководила ЮФ «Вронский, Вронская и Партнеры», еще ранее работала адвокатом в ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры») набрала 177,5 балла, судья ВХСУ Ирина Панова — 176,75 балла, управляющий партнер ЮФ Trusted Advisors Иван Мищенко — 176 баллов (с 2004-го по 2009 год он работал в «Василь Кисиль и Партнеры», затем два года возглавлял судебную практику в компании ENGARDE), судьи ВХСУ Светлана Владимиренко — 175 баллов, Мальвина Данилова — 174,5 балла, Лариса Рогач — 172,75 балла (г-жа Рогач — секретарь пленума ВХСУ), судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда Валерий Суховой — 172,25 балла, Алла Тищенко — 170,75 балла. Замыкает этот список директор Центра коммерческого права Валентина Данишевская, заработавшая 170,25 балла.

Напомним, что 139 судей Верховного Суда и высших специализированных судов были допущены к конкурсу: 17 — это представители ВСУ, 57 — ВССУ, 27 — ВАСУ и 38 — ВХСУ (детальнее читайте в статье «С мифа по нитке» «ЮП» № 6 (998) от 7 февраля 2017 года). Как же справились с экзаменом представители высшего судебного звена?

Начнем с Верховного Суда Украины. Председатель ВСУ Ярослав Романюк набрал 142,5 балла. Дальше сосредоточим свое внимание на Судебной палате по административным делам. Так, судья Михаил Грыцив набрал 147 баллов, судья Олег Кривенда — 154 баллов, судья Александр Прокопенко — 149,75 балла. Бывший председатель ВККС, судья админпалаты ВСУ Игорь Самсин участия в конкурсе не принимал. Судья Александр Волков набрал 101,5 балла и не прошел в следующий этап (проходной балл — 127).

Судья Судебной палаты по хозяйственным делам ВСУ Инна Бердник набрала 150,5 балла, судья Татьяна Жайворонок (примечательно, что она претендует в состав Кассационного гражданского суда) получила 138 баллов, Анатолий Емец — 149,75 балла. Бывший судья ВСУ Иван Шицкий (ушел в отставку 22 сентября 2016 года) набрал 169,75 балла.

Судебная палата по уголовным делам ВСУ продемонстрировала весьма удручающие результаты. Только двое судей палаты прошли дальше — Светлана Вус (134,75 балла) и Виктор Школяров (145 баллов). Судьи Елизавета Ковтюк (86 баллов) и Николай Короткевич (105,5 балла) не прошли в следующий этап, так как минимально допустимый балл в уголовный кассационный суд — 119. Судья Богдан Пошва не одолел анонимного тестирования, практическую часть он не выполнял. Судья Галина Каныгина участия в конкурсе не принимала.

Судья Судебной палаты по гражданским делам Наталия Лященко набрала 136,5 балла, судья Людмила Охримчук — 130,75 баллов, судья этой палаты, председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко получила 144,5 балла. О г-не Романюке мы уже упоминали. Судья Василий Гуменюк не справился с анонимным тестированием (набрал 48,75 баллов).

Кратко проанализируем показатели судей ВССУ. Председатель ВССУ Борис Гулько набрал 148,75 балла, его заместитель Марина Червинская — 151,25 балла, о г-не Кравченко мы уже упоминали. Из 33 судей Судебной палаты по гражданским делам четверо не принимали участия в конкурсе, семеро не были допущены к следующему этапу, 22 судьи продолжают борьбу. Из 31 судьи Судебной палаты по уголовным делам трое не принимали участия в конкурсе, семеро не справились с экзаменом, 21 судья проходит дальше.

Остановимся на хозяйственной «вышке». Заместитель председателя ВХСУ Геннадий Кравчук набрал 150 баллов, другой зам — Сергей Могил — не справился с анонимным тестированием. Из 59 судей ВХСУ 22 не принимали участия в конкурсе (судья ВХСУ Артур Емельянов был допущен к конкурсу, но не прошел специальную проверку; он обжаловал это решение в ВАСУ и, как сообщили недавно СМИ, одержал победу). Из 37 судей, участвующих в конкурсе, девять не сдали экзамены.

Высший административный суд Украины — единственный суд, председатель которого не принимал участия в конкурсе: Александр Нечитайло намерен заняться частной юридической практикой. Заместитель председателя ВАСУ Михаил Смокович набрал 140 баллов (он преодолел проходной балл только за счет того, что получил на анонимном тестировании достаточно высокий результат). Из 46 судей ВАСУ 20 не изъявили желания принимать участие в конкурсе. Из 26 допущенных (в расчетах, указанных выше, фигурирует цифра 27: учитывался судья ВАСУ Анатолий Рыбченко (с результатом 146,5 балла), ушедший в отставку 22 сентября 2016 года), восемь судей не достигли установленного показателя для дальнейшего участия, 18 — проходят дальше.

Вот такие цифры мы получили по результатам первого этапа. Первые две ступени к рейтингу уже позади. Смогут ли кандидаты добраться до самой вершины — зависит только от них.