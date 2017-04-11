Защита экономической конкуренции

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Репортаж

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Репортаж)

Работа с иском для жизни

Как эффективно использовать юридические инструменты для нейтрализации рисков в работе предпринимателей и что делать, если защита перешла в судебную плоскость, – рекомендации экспертов II форума по защите бизнеса

Алексей Насадюк ,

Юлия Шешуряк ,

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Для успешного функционирования и развития бизнеса необходимо учитывать комплекс факторов и рисков, причем о защите нужно позаботиться заранее. «Предупрежден — значит вооружен!» — под таким девизом в Киеве состоялся II форум по защите бизнеса, призванный «вооружить» его участников полезной информацией. Мероприятие стало дискуссионной площадкой, на которой представители бизнеса, юридического рынка, органов власти, судебной и правоохранительной систем в доступной форме обсуждали сложные проблемы защиты бизнеса и искали эффективные инструменты их решения. Форум был организован газетой «Юридическая практика», генеральным партнером мероприятия выступило АО AVER LEX.

Бизнес-завтра

Когда наступит «глобальное потепление» бизнес-климата на Украине и что для этого нужно изменить, размышляли эксперты панельной дискуссии, которую модерировала управляющий партнер АО AVER LEX Ольга Просянюк.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Руслан Демчак обратил внимание на то, что на Украине восстанавливается кредитование: в частности, в сфере сельского хозяйства, энергоэффективности и даже ипотеки, а также намечается снижение банками кредитных ставок для малого и среднего бизнеса. «Это значит, что инвесторы верят: сюда можно инвестировать, и это позитивный момент», — отметил депутат.

Для кредиторов и инвесторов важна экономическая свобода, подчеркнул Алексей Маловацкий, член Высшего совета правосудия. Улучшению инвестиционного климата, по мнению г-на Маловацкого, могут способствовать некоторые аспекты судебной реформы: создание Высшего антикоррупционного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, новая система специализации судов, усовершенствование механизма электронного суда и т.д. Необходимо разгрузить суды, считает эксперт, используя медиацию, институт мировых судей, суд присяжных (особенно в хозяйственных делах — привлекая присяжных, выбранных бизнес-сообществом).

«Вопрос бизнес-климата определяет не только настоящее, но и будущее Украины», — обратил внимание президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. На работу бизнеса влияет ряд рисков, среди которых — ситуация в финансовой и банковской системе, отметил г-н Кинах, поэтому доверие инвесторов необходимо восстанавливать.

Инвестор, который приходит на рынок Украины, должен понимать, защищен ли он, считает Светлана Ренькас, руководитель юридического департамента (резиденты) Arricano Real Estate Plc. Сейчас в нашей стране ситуация не из лучших, но г-жа Ренькас верит в верховенство права и грядущую волну эффективного инвестирования: «Наша налоговая система не настолько тяжела для инвестора, поэтому инвесторы будут приходить». Что же сейчас сдерживает инвесторов? Менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Игорь Гоцик считает, что среди сдерживающих факторов — риск незащищенности права собственности, несовершенство правоохранительной и судебной систем.

О способах защиты иностранных инвесторов рассказала управляющий партнер ICF Legal Service Наталья Ульянова. По ее словам,бизнесу не стоит зацикливаться на поиске виновных в плохом инвестиционном климате. При желании украинские компании и сейчас могут найти иностранного инвестора, ведь «инвестиционная привлекательность начинается не с хорошей судебной системы, а с бизнеса, который готов делать вместе эту нормальную, хорошую, понятную инвестиционную систему», уверена г-жа Ульянова.

Доклад исполнительного партнера Lavrynovych & Partners Law Firm Станислава Скрипника касался вопросов защиты от рейдерства. Г-н Скрипник отметил, что, несмотря на позитивность внедрения дерегуляции и публичности реестров, данная реформа открыла слишком много информации о бизнесе, а коррупция при этом так и не была преодолена, поэтому проблема рейдерских захватов остается актуальной.

«Очень рада, что нам удалось поговорить о таких сложных, интимных вопросах доступными и понятными словами», — резюмировала экспертное обсуждение Ольга Просянюк.

Уголовное наступление

Бизнес часто жалуется на злоупотребления правоохранительных органов, ­подчеркнул заместитель бизнес-омбудсмена Украины Ярослав Грегирчак, выступая на сессии, посвященной уголовным рискам в работе бизнеса. По его словам, Совет бизнес-омбудсмена создан на Украине из-за неэффективности других методов рассмотрения споров. Участники форума отметили, что институт бизнес-омбудсмена на Украине успешно действует, а г-н Грегирчак заявил об «искренних намерениях работать профессионально и защищать бизнес».

Сергей Погребной, партнер ЮФ Sayenko Kharenko, председатель правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности, в своем выступлении представил успешный кейс защиты клиента и рассказал, что делать, когда исчерпаны все возможности для защиты в уголовном процессе. Эффективным способом, кстати, оказалось обращение в вышеупомянутый Совет бизнес-омбудсмена, в итоге Генпрокуратура провела проверку и дело закрыли. «В этом деле видны реальные результаты работы консультантов для защиты клиентов», — прокомментировал модератор сессии, партнер АО AVER LEX Виталий Сердюк.

В свою очередь, руководитель департамента судебной практики Pavlenko Legal Group Елена Перцова на примере конкретного дела рассказала, что делать для защиты от рейдерства. По словам эксперта, необходимо пройти все пункты определенного плана (хотя клиентов часто приходится убеждать в такой необходимости): обратиться в «антирейдерскую комиссию» при Минюсте с целью возвращения статус-кво в реестре (при наличии нарушений со стороны регистраторов); обжаловать в судебном порядке доверенности и сделки; обеспечить иск в виде ареста имущества для приостановления цепочки перепродаж; обратиться в ­правоохранительные органы с целью проведения выемки документов у нотариуса; обеспечить физическую охрану имущества.

Руководитель департамента уголовной практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Игорь Самолетов также на примере реального кейса продемонстрировал, с какими проблемами может столкнуться бизнес, когда корпоративный конфликт переходит в уголовную плоскость. Такие трудности связаны с обысками, изъятием документов, допросами и другими видами давления со стороны правоохранительных органов «с целью разрушения налаженных бизнес-связей». Методами борьбы тут могут стать фиксация каждого незаконного действия и их обжалование.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Стройте системы корпоративной безопасности заранее. Когда вам становится нужен адвокат, это значит, что ваша система защиты уже рухнула», — отметил Сергей Погребной. А Виталий Сердюк пожелал участникам форума, чтобы «уголовная» тематика никогда не касалась их бизнеса и клиентов.

Не навреди!

В рамках международной панели форума, модерируемой Ириной Никитиной, консультантом по вопросам стратегии и развития, обсуждались практические кейсы, с которыми пришлось столкнуться бизнесу. В дискуссии приняли участие Александр Степановский, управляющий партнер АБ «Степановский, Папакуль и Партнеры» (Беларусь), Ирина Гребнева, управляющий партнер АБ «Гребнева и Партнеры» (РФ), Вячеслав Леонтьев, управляющий партнер АБ «Леонтьев и Партнеры», адвокат (РФ), и Аминат Сулейманова, управляющий партнер ЮФ AGA Partners (Украина).

«У нас каждый бизнесмен считает себя немного адвокатом», — отметила модератор, пригласив участников к обсуждению баек и историй о том, как бизнес сам себе вредит, пренебрегая советами своих адвокатов и усложняя тем самым работу последних.

«Называйте меня «хозяин» — так озаглавил свою байку Александр Степановский. Кратко остановившись на основных вызовах, с которыми сталкивается белорусский бизнес, он рассказал историю о белорусском «менеджере», заключившим крупный контракт с иностранными контрагентами. Бизнесменом, очевидно, «по наводке друзей-партнеров», заинтересовались правоохранительные органы — он был обвинен в уклонении от уплаты налогов. Также было установлено, что этот человек де-факто является собственником компании и управляет данным бизнесом. Анализируя эту историю, г-н Степановский акцентировал внимание на необходимости правильного структурирования бизнеса, надлежащем оформлении договорных отношений с контрагентами, элементарной осторожности — уголовные производства такого рода, как правило, не обходятся без «наводки» хорошо осведомленных «доброжелателей», также следует «помнить о налогообложении» и, безусловно, консультироваться с адвокатами по всем этим вопросам.

Скайп-выступление Ирины Гребневой было посвящено анализу корпоративных конфликтов. По ее словам, зачастую основы потери бизнеса закладываются еще при его создании в виде неурегулированности отношений между партнерами-соучредителями, а также при непродуманном структурировании бизнеса. Причинами могут служить и семейные конфликты. «Все корпоративные конфликты, как правило, являются продолжением личных разногласий», — резюмировала г-жа Гребнева, призвав коллег-юристов и их клиентов учиться договариваться, строить человеческие отношения и думать о будущем.

О креативности в юридической профессии и необходимости углубляться в детали говорила Аминат Сулейманова. Ее история касалась английского права и английского арбитража — спора между украинской и российской компаниями. Контракт на поставку сои был подчинен английскому праву. Он не был исполнен ввиду запрета импорта в РФ товаров с Украины. Российская сторона оценила ситуацию как форс-мажор, но в английском праве в качестве форс-мажора рассматривается запрет на экспорт (невозможность отгрузить товар), но не на импорт (покупатель может делать с приобретенным товаром все что угодно). В итоге английский суд обязал российскую компанию выплатить 10,5 млн и возместить судебные расходы. По словам г-жи Сулеймановой, причины проигрыша в арбитраже, среди прочего, следует искать в несвоевременном обращении к адекватным советникам, а привлеченные юристы оценивали ситуацию с точки зрения континентального права и не учитывали его отличия от английского права.

Практическому кейсу препятствования в допуске адвоката к его клиенту и последствиям в виде внесения изменений в законодательство, направленных на защиту прав адвокатов, было посвящено выступление Вячеслава Леонтьева. По его мнению, законодательные нормы были выписаны «не так, чтобы их можно было понять, а так, чтобы их нельзя было не понять». Он также поделился своим опытом участия в качестве адвоката в делах, связанных с рейдерскими посягательствами на бизнес на Украине. «Мы должны быть теми, кто заставляет клиента соблюдать закон», — сформулировал основной месседж своего выступления г-н Леонтьев.

Участники дискуссии также обменялись мнениями о наиболее распространенных ошибках, которыми бизнес наносит себе вред, и критериях выбора «правильного» адвоката.

Внутренняя безопасность

О практических нюансах противодействия внутренним угрозам участникам форума рассказали советник ЮФ GOLAW Игорь Винницкий, партнер АО AVER LEX Артем Дроздов, партнер АО Arzinger Павел Ходаковский, заместитель директора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба и президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Сидоренко. Модерировал секцию Вячеслав Штучный, советник LCF.

Игорь Винницкий сделал доклад об особенностях проведения внутренних расследований. Он рекомендовал обязательно оценивать правовые последствия, учитывать возможные репутационные риски, а также детально остановился на идентификации объектов исследования, доступных источниках информации, способах ее фиксации и последующего использования полученных данных. «Будьте внимательны к фактам и деталям. Правильно фиксируйте информацию», — призвал Игорь Винницкий.

Артем Дроздов рассказал, какие меры целесообразно предпринять для предотвращения хищения средств предприятия его служебными лицами. Он подчеркнул, что внутренние расследования — эффективный инструмент купирования ситуации, но если уровень хищений превышает определенный предел, то практически обязательным является инициирование уголовного производства. А говоря о первоочередных шагах работодателя (собственника бизнеса), г-н Дроздов в первую очередь назвал информационную изоляцию (обеспечивает временной ресурс для последующих действий), сохранение доказательств (лучше всего — в рамках уголовного производства), предупреждение банка, проведение внутреннего расследования (включая аудиторскую проверку по оценке ущерба) и арест имущества соответствующего служебного лица. В завершение своего выступления Артем Дроздов дал несколько рекомендаций относительно организации превентивных мероприятий по предотвращению хищений.

Об особенностях увольнения топ-менеджмента говорил Павел Ходаковский. Он обратил внимание на двойственный корпоративно-трудовой статус топ-менеджеров, что предполагает специальный режим их приема на работу, увольнения и привлечения к ответственности. Самым распространенным основанием для увольнения топ-менеджмента г-н Ходаковский назвал соглашение сторон, добавив, что есть и примеры увольнения на основаниях, предусмотренных контрактом либо в связи с прекращением полномочий должностного лица — это новый инструмент для украинской правоприменительной практики.

Анализу рисков, с которыми может столкнуться бизнес при заключении сделки с новым контрагентом, было посвящено выступление Даниила Глобы. В частности, он остановился на таком распространенном в последнее время «побочном эффекте», как обвинение в финансировании терроризма, проанализировал особенности санкционных ограничений, а также рассказал о рисках сделок с непроверенными контрагентами.

В завершение профильной сессии выступил Сергей Сидоренко с докладом о реалиях физической охраны в контексте антирейдерской защиты. «Отсутствие надлежащего правового поля создает предпосылки для хаотичного развития рынка безопасности», — отметил эксперт, оценивая ситуацию в отрасли. При этом рынок требует, чтобы его привели к цивилизованному правовому полю, считает Сергей Сидоренко.

Эволюция рисков

«Секция собрала очень сильных представителей профессии», — представляя спикеров, отметил управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры» Олег Вдовичен, модератор секции, посвященной эволюции механизмов внешних бизнес-рисков.

Андрей Реун, заместитель директора департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, привел статистические данные работы Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации: с 2016 года Комиссия рассмотрела порядка 1250 жалоб, из них удовлетворены 60 %, причем большинство жалоб, оставшихся без удовлетворения, либо не отвечали формальным требованиям, либо касались вопросов, не входящих в компетенцию Комиссии.

«Новые» инструменты давления на бизнес посредством квалификации действий по статье 255 УК Украины (создание преступной организации)» — тема доклада Александра Горошинского, партнера АФ GORO legal. Данная статья предусматривает состав преступления против общественной безопасности, но в части экономических преступлений наряду со статьей 255 УК Украины применяется дополнительная квалификация деяний. «Исходя из судебной практики, можно сделать вывод о сложности доказывания того, что определенные действия носили противоправный характер», — сообщил спикер. Кроме того, г-н Горошинский напомнил, что преступные деяния, о которых говорится в этой статье, вошли в перечень преступлений, по которым осуществляется заочное осуждение.

Анализируя аспекты безопасности электронного документооборота, Игорь Шевченко, советник, руководитель IT/IP-практики АК «Соколовский и Партнеры», подчеркнул, что эффективная защита бизнеса невозможна без правильной организации обмена данными в цепочке «адвокат — клиент», защищенного от возможных внешних вмешательств. При этом хаотичное использование каналов связи существенно ухудшает безопасность. Также спикер рассказал об электронном портале для клиентов, внедренном в компании.

Игорь Федоренко, партнер АО AVER LEX, в своем докладе сделал акцент на рисках для собственников и топ-менеджмента бизнеса в аспекте задержания, заочного осуждения и спецконфискации. По мнению эксперта, только пребывая на свободе, можно эффективно доказать свою правоту и защитить свое имя. «Профилактика всегда дешевле и безболезненнее лечения», — отметил докладчик.

О том, как защитить бизнес от рейдерства, совершенного путем кражи интеллектуальной собственности, рассказала Мария Ортинская, директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, член комитета INTA по борьбе с контрафактом. Подобных атак, как считает спикер, следует ожидать в первую очередь от сотрудников и подрядчиков, директоров и, конечно, IT-специалистов. Что касается директоров, то здесь есть риск подачи от его имени заявки о регистрации торговой марки либо домена, передачи прав на интеллектуальную собственность другим лицам.

Последний доклад секции касался практических аспектов защиты бизнес-интересов посредством института бизнес-омбудсмена. Виктория Мельниченко, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «КОФКО Агри Ресорсиз Украина», отметила, что с помощью этого института можно достаточно эффективно сэкономить средства и время, при этом защитив свои права.

Судебные баталии

Завершающая сессия форума традиционно была посвящена судебной практике.

Об ответственности должностных лиц за совершение уголовных правонарушений рассказала Галина Каныгина, судья Верховного Суда Украины, посоветовав участникам обращать внимание на постановления ВСУ относительно неодинакового применения норм материального права. По словам докладчика, количество обращений в Верховный Суд Украины по процессуальным вопросам заметно увеличилось.

Интерес вызвал доклад Владимира Гребенюка, судьи Подольского районного суда г. Киева, следственного судьи, на тему «Проблемные вопросы применения меры обеспечения уголовного производства в виде ареста имущества». Судья обратил внимание на наличие целого ряда законодательных табу на использование этой меры обеспечения уголовного производства. «Больным вопросом» г-н Гребенюк назвал участие при рассмотрении ходатайства о наложении ареста собственника имущества или его защитника. Как отмечалось, следственный судья в отведенные ему уголовным процессуальным законодательством сроки для рассмотрения указанного ходатайства (72 часа) должен постараться сделать все, чтобы обеспечить присутствие при рассмотрении этого вопроса стороны защиты.

Модератор сессии Денис Овчаров, партнер практики безопасности бизнеса АО Juscutum, напомнил присутствующим, что украинское законодательство предусматривает достаточно эффективные процессуальные возможности возврата имущества после наложения на него ареста.

Андрей Молчанов, младший партнер, руководитель практики контрактного права АО «Вдовичен и Партнеры», рассказал о способах противодействия процессуальным диверсиям в корпоративных спорах. Данная тема была раскрыта в контексте перерастания корпоративного спора в рейдерские разборки. Спикер порекомендовал занимать активную позицию и делать все возможное для ­дискредитации оппонента и предоставленных им документов.

На полномочиях кассационной инстанции при пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам на примере реального разбирательства остановился Игорь Кравцов, руководитель судебной практики и арбитража ЮФ N&D.

В продолжение темы затягивания процесса оппонентом прозвучал доклад Тамары Краснокутской, начальника юридического департамента «Квазар-Микро». Г-жа Краснокутская привела пример из собственной практики, рассказав о том, как хозяйственный спор плавно перешел в уголовное производство, и в настоящее время существуют два уголовных дела: одно в НАБУ, а другое — в ГПУ. «В результате после трех лет судебных разбирательств мы снова вышли на первую инстанцию и имеем при этом четыре параллельных спора, два уголовных производства и ноль средств по взысканию», — отметила спикер.

Подводя итоги форума, Ольга Просянюк выразила надежду на продолжение диалога и проведение такого мероприятия ежегодно, а также призвала панелистов записать рекомендации и пожелания для участников следующего — третьего форума по защите бизнеса.

Мастер-класс

Пас — медиа

В современном информатизированном обществе одним из действенных инструментов атак на бизнес, равно как и отражения возможных посягательств, являются СМИ. Да и само по себе общественное мнение может разрушить бизнес. Татьяна Гончарова, ведущая проекта 3S.tv «Украина на связи» провела мастер-класс на тему, как и когда в защите бизнеса следует отдать пас медиа. Она рассказала, как формируется общественное мнение, как работают СМИ и какие ошибки допускают «герои» их сюжетов, стремясь нейтрализовать распространенную негативную информацию, а также о том, как правильно и оперативно донести свою точку зрения максимально широкой аудитории. Участников форума она призвала отслеживать все публикации в соцсетях («вы никогда не знаете, кто пойдет на вас войной»), держать удар, заблаговременно устанавливать и поддерживать контакты со СМИ, особенно профильными, и не пренебрегать обращением к пиар-консультантам и аналитикам.

«Общественный резонанс и медиа — единственное, что может как-то остановить и изменить ситуацию», — подчеркнула Татьяна Гончарова. При этом реакция должна быть мгновенной и жесткой: «Если против вас начинается что-то совсем черное, то все средства хороши». На конкретных примерах (дела «Мегамаркета», компании «Украинские вертолеты», ЭСТА-холдинга, пиццерии «Мистер Кэт») она продемонстрировала, как бизнес может и должен использовать возможности медиа для защиты своих интересов и отражения угроз.

Комментарий

Акцент на взаимоотношениях

Ольга ПРОСЯНЮК, управляющий партнер АО AVER LEX

Форум по защите бизнеса ежегодно становится площадкой для обсуждения представителями политической, юридической сфер и бизнеса современных лайфхаков юридической защиты бизнеса и предотвращения негативных рисков.

Как генеральный партнер наша компания активно участвовала в формировании и реализации программы. Для нас было важно сделать акцент на вопросах взаимоотношений бизнеса и государства, наличия условий безопасности инвестиций, защиты от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов, рейдерского захвата, внешних и внутренних рисков и защиты в судебном порядке.

Конечно, было огромное желание сделать форум полезным и очень интересным. Так возникла идея пригласить иностранных коллег и устроить баттл сессий. В одной из сессий представители бизнеса рассказывали свои бизнес-истории защиты бизнеса со счастливым и не очень финалом, а в другой — юристы из других стран делились своим опытом и инструментами защиты бизнеса. Баттл завершился — нет, не победой одной из сессий, а пополнением участниками списка полезных советов и главным выводом: бизнес не может без юристов, а юристы — без бизнеса.

Выражаю свою благодарность организаторам, спикерам и модераторам, а также участникам мероприятия за то, что посвятили этот день форуму и своим присутствием сделали его ярким, полезным и интересным. Лично у меня возникло много положительных эмоций и уже есть настрой на подготовку к следующему форуму!