Банкротство

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Книжная полка

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Книжная полка)

Теоретический запрос

Рассмотрены теоретические и практические аспекты судебной защиты прав субъектов предпринимательства

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Проводимая ныне судебная реформа, возможно, существенно изменит ситуацию с недоверием к судебной системе и отношение к ней как бизнеса, так и граждан. Тем не менее определенные категории дел, имеющие свою специфику и сопровождаемые трудностями при их разрешении, в большей степени все же зависят от законодательного урегулирования.

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