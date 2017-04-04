Банкротство

Судебная практика
Естественный отпор
Кандидаты в судьи могут подавать документы для участия в отборе ВККС несмотря на то, что им не хватает стажа работы в сфере права, — суды
Кандидаты на должности судей снова оказались в фокусе внимания Фемиды. Дело началось еще пять лет назад. Речь идет о необходимом стаже работы для кандидатов в судьи. Опять.
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