Банкротство

Сегодня 04 апреля 2017 года, 13:18

Судебная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Судебная практика)

В. Шокин обжалует в суде увольнение с должности Генпрокурора Украины

Бывший Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обжаловал в Высшем административном суде Украины постановление Верховного Совета Украины от 29 марта 2016 года № 1040-VIII о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины г-на Шокина с должности Генпрокурора и указ Президента Украины от 3 апреля 2016 года № 124/2016 об увольнении г-на Шокина с занимаемой должности. Высший административный суд Украины открыл производство по административному делу и назначил судебное заседание на 10 апреля с.г.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.