Банкротство

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Судебная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Судебная практика)

Судья А. Чалая добилась отмены постановления парламента о ее увольнении

27 марта с.г. Высший административный суд Украины признал незаконным и отменил постановление Верховного Совета Украины от 29 сентября 2016 года об увольнении Аллы Чалой с должности судьи Святошинского районного суда г. Киева. По информации представителя судьи, адвоката Владимира Сиваченко, исковые требования были аргументированы следующим: парламент проголосовал за законопроект, внесенный народным депутатом Украины Владимиром Гройсманом, который был избран премьер-министром Украины, следовательно, его законопроект считается отозванным; 23 народных депутата Украины, проголосовавшие за законопроект, отсутствовали во время электронной регистрации; вопреки регламенту парламент рассмотрел вопрос увольнения судьи с первого раза в ее отсутствие; в нарушение регламента парламент был созван на заседание за полтора дня до его проведения, а судью необходимо уведомить за три дня. Высший совет юстиции внес представление об увольнении судьи на основании того, что в феврале 2014 года г-жа Чалая удовлетворила ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца активисту Майдана. ВСЮ усмотрел в действиях судьи грубые нарушения законодательства, которые свидетельствуют о необъективном и предвзятом рассмотрении дела.

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