Банкротство

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Судебная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Судебная практика)

Особенная часть

Суды должны учитывать особенности статуса лиц, проживающих на части территории Украины, оказавшейся временно оккупированной, принимая решения о привлечении к ответственности за неисполнение денежных обязательств

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Неисполнение денежного обязательства чревато уплатой неустойки в виде пени. Этот постулат известен, пожалуй, всем участникам финансовых договорных правоотношений. Да и судебная практика постоянно подтверждает, что взыскивать неустойку и проценты за несвоевременное исполнение денежных обязательств можно всегда. Даже если речь идет о неисполнении судебного решения, по которому полагается выплатить некую сумму. Причем тенденция такова, что неустойка за просрочку денежного обязательства подлежит взысканию с любого должника. Но есть исключения из этого правила, на которые суды обязаны обращать внимание. На это указал Верховный Суд Украины (ВСУ) в своем постановлении от 13 марта 2017 года по делу № 6-2879цс16 по иску банка к гр-ну К. о взыскании задолженности по кредитному договору.

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