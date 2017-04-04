Банкротство

Государство и юристы
Заочное лишение
Какие нормы о заочном уголовном производстве остались не включенными в итоговый текст принятого 16 марта закона о внесении изменений в УПК
Принятый 16 марта с.г. во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства)» (Закон об изменениях в УПК) вызвал много шума еще на стадии его регистрации в парламенте как законодательной инициативы. Напомним: изначально в Верховном Совете Украины появился законопроект № 5490 с таким же названием. Его предложения, в том числе об увеличении сроков досудебного расследования и переносе института ознакомления с материалами расследования на стадию судебного следствия, раскритиковали в адвокатском сообществе. Совет адвокатов Украины (САУ) в отдельном решении изложил свою жесткую позицию относительно предлагаемых поправок, заявив, что они недопустимы в демократическом обществе, поскольку несут риски нарушения прав человека.
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