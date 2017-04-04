Банкротство

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Государство и юристы

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Государство и юристы)

Систему ставок судебного сбора унифицируют

В Верховном Совете Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно унификации системы и ставок судебного сбора» № 6258.

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