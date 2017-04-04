Банкротство

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Государство и юристы

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Государство и юристы)

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Работая по новым процессуальным правилам, Верховный Суд сможет формировать собственную практику, особо не тревожась о правовых позициях предшественников

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Работа Верховного Суда (ВС) начнется с чистого листа, причем кадровая глава — это только часть новой истории наивысшей судебной инстанции страны, будут в ней и не менее интересные — процессуальные — разделы. И если о новых лицах ВС говорить пока рано (можно только строить предположение, кто из 382 кандидатов, допущенных к этапу собеседования, в результате окажутся победителями конкурса), основные ноу-хау в алгоритме деятельности Суда уже известны — президентский законопроект «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№ 6232) уже зарегистрирован в парламенте. Безусловно, народные депутаты внесут свою лепту в плоды нормотворческой работы авторов новых процессуальных правил — экспертов Совета по вопросам судебной реформы, но вряд ли коррекция в этом случае будет концептуальной, скорее всего, это будут локальные изменения.

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