Банкротство

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Репортаж

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Репортаж)

Человек года-2016

Очень символично, что мощным заключительным аккордом торжественной церемонии награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2016», состоявшейся 25 марта в зале Национальной оперы Украины, стала песня «Дай, Боже, нам крила» в исполнении Лоры Суперфин и всех участников этого незабываемого события. Утверждая нашу веру в лучшую долю, это произведение поднимает дух и окрыляет, зовет на благие дела и поступки и, конечно же, отражает главный посыл программы: крылья обретают те, кто верит в будущее и ради него творит и созидает. Как это делают те, кто победителем выходил на сцену Национальной оперы, которая стала почетным пьедесталом общенационального признания.

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