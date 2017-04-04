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Тема номера: Банкротство

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Тема номера: Банкротство)

Игра на интерес

Действующие в настоящее время процедуры банкротства несовершенны, что позволяет должнику и кредиторам использовать их в собственных интересах

Наталия Ефанова

Специально для «Юридической практики»



Из-за сложной политической и экономической ситуации в государстве многие предприятия сталкиваются с невозможностью исполнить свои обязательства, что нередко приводит к инициированию дела о банкротстве.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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