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Тема номера: Банкротство

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Тема номера: Банкротство)

Путь здоров

Для эффективного реформирования процедуры банкротства необходимо сделать акцент на стимуляции всех участников к действиям, направленным на оздоровление предприятия

Юлия Шевченко

Специально для «Юридической практики»



Согласно данным Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, позиция Украины в международном рейтинге Doing Business по критерию «закрытие бизнеса» является одной из самых низких по сравнению с другими странами. Начиная с 2012 года Украина стремительно теряет свои позиции в данном рейтинге. Если еще в 2012 году наша страна занимала 156-е место в категории «закрытие бизнеса» (банкротство), то сейчас разделяет с Камбоджой «почетные» 161–162 места среди 165 стран-участников. Такая неутешительная тенденция ярко демонстрирует, что существуют значительные законодательные недочеты процедуры банкротства и отсутствуют прогрессивные реформы, направленные на их устранение.

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