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Тема номера: Банкротство

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Тема номера: Банкротство)

Дай списать

Какой бы сложной ни была процедура банкротства физлица, долги могут быть списаны и ему предоставляется второй шанс, что хоть и имеет негативные последствия, но дает новый старт

Сергей Алексеев

Специально для «Юридической практики»



Во многих странах существует специальное законодательство, которое позволяет решить временные финансовые проблемы граждан с помощью юридических механизмов. Это дает возможность гражданам, не задействованным в предпринимательстве, реструктуризировать свои долги, а в случае невозможности погашения их в будущем — признать себя в судебном порядке банкротом. У нас, к сожалению, пока такого законодательства нет, и чтобы урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, мы разработали и зарегистрировали в парламенте законопроект № 2353а «О реструктуризации долгов физического лица или признании его банкротом».

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