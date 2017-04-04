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Тема номера: Банкротство

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Тема номера: Банкротство)

Судебное производство

Предлагается ужесточить наказание за вынесение заведомо неправосудных судебных решений

На фоне судебной реформы, которая уже некоторое время держит суды в напряжении, появился еще один повод для волнения. В парламенте зарегистрирован законопроект № 6193 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оптимизации уголовной ответственности судей за принятие заведомо неправосудного судебного решения» (инициатор — народный депутат Сергей Соболев). Отметим, что под вполне невинным словом «оптимизация» скрывается нечто большее, чем просто упорядочение законодательных норм: предлагается ужесточить наказание, а также вносятся другие существенные изменения.

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