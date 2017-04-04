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Тема номера: Банкротство

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Тема номера: Банкротство)

Статусное меропринятие

Законодателю и суду надо выработать решение проблемы реализации обеспеченными кредиторами своего правового статуса в процедуре банкротства

Борис Поляков

Специально для «Юридической практики»



В соответствии со статьей 1 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» (Закон о банкротстве) обеспеченные кредиторы — это кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника (имущественного поручителя).

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