Банкротство

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Отрасли практики

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Отрасли практики)

Запомнить пробел

Законодатель попытался ликвидировать пробел, существовавший на рынке предоставления трудовых ресурсов внаем, но и тут благое дело закончилось на начальном этапе

Ирина Кравцова

Специально для «Юридической практики»



В 2012 году законодательство в сфере занятости населения претерпело изменения. Так, 1 января 2013 года вступил в силу Закон Украины «О занятости населения» (Закон № 5067-VI), который четко обозначил понятие деятельности субъектов хозяйствования — работодателей, нанимающих работников для дальнейшего выполнения ими работ у другого работодателя, а также определил требования, выдвигаемые к таким субъектам. Казалось бы, законодатель ликвидировал пробел, существовавший в законодательном поле на рынке предоставления трудовых ресурсов в наем, но и тут благое дело закончилось на начальном этапе.

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