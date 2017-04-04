Банкротство

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Отрасли практики

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Отрасли практики)

Двойное но

Двойственность практики обжалования назначения экспертизы — открытый вопрос, но его можно решить с помощью законодательного урегулирования

Вадим Майструк ,

Екатерина Левицкая

Специально для «Юридической практики»



Судебная экспертиза является неотъемлемым элементом судопроизводства, а ее выводы служат эффективным средством установления и оценки фактических обстоятельств дела, которые нередко играют ключевую роль в решении спорных отношений. Тем не менее назначение экспертизы может стать своеобразным процессуальным оружием, используемым для затягивания процесса.

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