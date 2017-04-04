Банкротство

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Частная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Частная практика)

«Адвокатское бюро Пастернака и Котягина» защитило интересы Exalo Drilling S.A. в суде РФ

«Адвокатское бюро Пастернака и Котягина» защитило интересы компании Exalo Drilling S.A. (Польша) в споре о взыскании с ООО «ЕВС» (Российская Федерация) 527 162,52 долл. США долга по договору о производстве гидравлического разрыва пласта. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы, тем самым удовлетворив апелляционную жалобу и взыскав долг в пользу Exalo Drilling S.A. Сопровождение дела осуществляли адвокат Андрей Котягин и Гражина Дзвонковска (Instytut Integracji Europejskiej). Exalo Drilling S.A. (PGNiG Group) — крупнейшее государственное предприятие Польши, осуществляющее поиск и добычу нефти и газа.

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