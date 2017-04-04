Банкротство

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Частная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Частная практика)

Награждены победители стипендиального конкурса ЮФ «АНК»

23 марта 2017 года в Центре поддержки социальных инициатив IMPACT HUB состоялась торжественная церемония награждения победителей XII стипендиального конкурса именных стипендий и стажировок юридической фирмы «АНК». В церемонии приняли участие члены стипендиальной комиссии Александр Кифак (управляющий партнер ЮФ «АНК»), Артем Волков (адвокат ЮФ «АНК»), Валентин Вишневский (НУ «Одесская морская академия»), Ирина Данилова (Одесский национальный морской университет), Екатерина Кармазина (Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова) и Наталья Фомичева (НУ «Одесская юридическая академия»). Почетными гостями церемонии стали председатель Союза адвокатов Одесской области Иосиф Бронз и декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Николай Стоянов.

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