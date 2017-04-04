Банкротство

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Частная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Частная практика)

Interlegal добился ареста судна в Болгарии

Балтийский промышленный концерн обратился в компанию Interlegal в связи с отказом судовладельца оплатить долг за оказанные услуги судоремонта. Усилиями юристов офиса Interlegal в Болгарии удалось арестовать sistership, находящийся в городе Бургас, в качестве обеспечения, обосновав арест наличием у истца морского требования. Над делом работают специалисты Младен Попов и Алексей Ремесло.

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