Банкротство

Частная практика
Interlegal добился ареста судна в Болгарии
Балтийский промышленный концерн обратился в компанию Interlegal в связи с отказом судовладельца оплатить долг за оказанные услуги судоремонта. Усилиями юристов офиса Interlegal в Болгарии удалось арестовать sistership, находящийся в городе Бургас, в качестве обеспечения, обосновав арест наличием у истца морского требования. Над делом работают специалисты Младен Попов и Алексей Ремесло.
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