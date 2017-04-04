Банкротство

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Частная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Частная практика)

Валерий Федичин стал партнером правовой группы «Побережнюк и Партнеры»

Партнерский состав правовой группы «Побережнюк и Партнеры» пополнил адвокат Валерий Федичин. Юридической практикой он занимается в течение 25 лет, как на Украине, так и за рубежом. Практика г-на Федичина касается всех аспектов международных трансакций, внешнеторговых операций, сопровождения привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины и за рубежом, разрешения споров, включая международный арбитраж и решение инвестиционных споров.





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