Банкротство

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Частная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Частная практика)

Андрей Пронченко избран лидером юридического направления услуг PwC в Восточной Европе

На ежегодной встрече руководителей юридического направления услуг PwC стран Центральной и Восточной Европы, которая состоялась 11–13 марта с.г. в Баку, были избраны новые лидеры, которые будут отвечать за дальнейшее развитие юридических услуг фирмы в регионе. Управляющий партнер PwC Legal на Украине Андрей Пронченко будет руководить юридическим направлением фирмы в восточном кластере. В частности, он будет курировать развитие и рост юридических услуг PwC на Украине и в Кавказском регионе (Азербайджане, Армении, Грузии), а также в РФ и Евразии (Казахстане, Узбекистане, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане).

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