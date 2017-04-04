Банкротство

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Частная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Частная практика)

Redcliffe Partners предоставила поддержку ЕБРР в проекте по запуску малой гидроэлектростанции

 

Redcliffe Partners выступила юридическим советником ЕБРР в сделке по предоставлению кредита в размере 3,3 млн евро ООО «Акванова Девелопмент» с целью строительства малой гидроэлектростанции с генерирующей мощностью 1,7 МВт, расположенной на реке Рика в селе Нижний Быстрый Хустского района Закарпатской области.

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