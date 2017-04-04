Банкротство

Сегодня 04 апреля 2017 года, 13:18

Акцент

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Акцент)

Процесс пошел

Алексей Кот рассказал о ключевых процессуальных новациях в судопроизводстве

Одна из задач судебной реформы — обеспечение надлежащего механизма эффективной защиты прав, уверен Алексей Кот

Уже в ближайшие недели в парламенте будут рассмотрены проекты новых процессуальных кодексов, подготовленных Советом по вопросам судебной реформы при Президенте Украины (Совет). О прогрессивных новациях и о том, чего ожидать от изменений, нам рассказал член Совета, адвокат, управляющий партнер ЮФ «Антика» Алексей Кот.

— Алексей Александрович, какие нормы проектов новых процессуальных кодексов вы бы назвали продиктованными временем?

— В рабочей группе при Совете, которая занималась подготовкой проектов новых процессуальных законов, судебная власть была представлена максимально широко: и Конституционный суд, и Верховный, и высшие специализированные суды, и Совет судей Украины, и Государственная судебная администрация имели своих представителей. Мы старались сформировать такие процессуальные правила, которые позволят новому Верховному Суду обеспечить эффективное правосудие и защиту прав.

Практически все предложенные в проектах нормативные решения направлены на то, чтобы сделать судебный процесс отвечающим вызовам настоящего времени. Нововведений в кодексах достаточно много. Среди наиболее важных и интересных я бы выделил прежде всего достаточно детальную регламентацию принципа недопустимости злоупотребления процессуальными правами. Соответствующие положения отображены во всех проектах кодексов. Это также важно и в контексте унификации процессов — вводятся единые подходы и стандарты. Конкретизируется сам термин «злоупотребление процессуальными правами».

— Как отличить реализацию процессуального права от злоупотребления им?

— В зависимости от конкретных обстоятельств суд может признать злоупотреблением действия, противоречащие заданиям судопроизводства. В кодексах предусмотрен обширный перечень действий, которые могут рассматриваться как злоупотребление, и в этом огромный плюс подготовленных проектов. Естественно, речь не идет о numerus clausus — к злоупотреблению правом могут быть отнесены и другие недобросовестные действия сторон, прямо не упомянутые в кодексе.

Например, подача жалобы на судебное решение, не подлежащее обжалованию; подача ходатайства для решения вопроса, который уже был ранее решен судом; подача нескольких исков с аналогичным предметом и на аналогичных основаниях. Очень важно, что в проектах кодексов не просто закреплена декларация о недопустимости злоупотребления процессуальными правами, а установлены ориентиры для квалификации действий стороны в качестве злоупотребления правом. Далее, мы надеемся, законодатель наделит суд процессуальными инструментами, позволяющими не допускать подобные злоупотребления в судебном процессе или же пресекать их, реагировать на них должным образом — по крайней мере в проектах кодексов такие инструменты предусмотрены.

Речь идет прежде всего о финансовых санкциях. К примеру, в случае, если иск имеет признаки необоснованного или имеются признаки злоупотребления правом на иск, суд может установить обязанность предварительно оплатить процессуальные действия (скажем, дорогостоящую экспертизу). Также интересен механизм, позволяющий суду возложить на сторону определенные судебные издержки независимо от результатов рассмотрения спора, в частности, если выигравшая сторона допустила злоупотребление процессуальными правами. И такой механизм вполне оправдан, ведь злоупотребление процессуальным правом при наличии у стороны материального права не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, однако для нарушителя должны наступать адекватные негативные последствия.

Естественно, проектами предусмотрены и штрафы за злоупотребление правами. При этом важно подчеркнуть, что в проектах закреплена возможность наложения штрафов не только на сторону процесса, но и непосредственно на представителя, злоупотребляющего процессуальными правами.

— Многие предложенные нормы уже успешно работают в других государствах. Приживутся ли они у нас? Например, заключение эксперта в сфере права?

— Это один из тех институтов, который эффективно работает в иностранных юрисдикциях. В соответствии с проектами кодексов экспертом в сфере права может выступать юрист, имеющий соответствующую научную степень (как минимум кандидата юридических наук или доктора философии в сфере права) и являющийся признанным в юридическом сообществе специалистом в сфере права. Соответствует ли лицо указанным критериям, будет оценивать суд, принимая решение о приобщении к делу такого правового заключения.

Очень важным является то, что заключение эксперта может быть подготовлено по узкому кругу вопросов, прямо указанных в кодексе: аналогия закона и аналогия права либо для установления содержания норм иностранного права в соответствии с их официальным или общепринятым толкованием, практикой применения и доктриной в иностранном государстве. Но в последнем случае надо обращаться, по всей видимости, к иностранным специалистам.

Установлены и ограничения для правовых заключений. Такие заключения не должны содержать оценку доказательств, они всегда будут носить вспомогательный характер и уж точно не могут быть обязательными для суда. Все-таки jura novit curia.

— Еще одна задача, которая стояла перед рабочей группой, — унификация процессов. Как справились с ней?

— Я думаю, что эта задача успешно решена, и это очевидно даже при беглом ознакомлении с проектами. Это коснулось практически всех институтов процессуального права. Одним из дискуссионных был вопрос о введении института свидетельских показаний в хозяйственном процессе. Мы привыкли рассматривать хозяйственный процесс как быстрый, результативный, отвечающий темпам коммерческого оборота. Но реалии таковы, что в силу ограниченного инструментария, возможно, недостаточно высокой степени формализации коммерческих отношений сторона зачастую не имеет достаточных процессуальных возможностей защитить свои права и надлежащим образом доказать необходимые для этого обстоятельства. В таких случаях, полагаю, свидетельские показания все-таки могут создать дополнительную возможность надлежащей защиты прав. Считаю, что в совокупности с нормами о недопущении злоупотребления процессуальными правами может быть достигнут позитивный эффект в виде повышения качества правосудия, его эффективности.

Более того, объективности ради нужно сказать, что сфера использования свидетельских показаний как доказательств в хозяйственном процессе весьма ограничена: к примеру, с помощью показаний свидетелей не могут устанавливаться обстоятельства, которые в соответствии с законодательством или даже с обычаями делового оборота оформляются определенными документами. Кроме того, суды не должны принимать показания свидетеля, который не может раскрыть источник таких сведений, как и показания, основанные на информации третьих лиц.

— Насколько предложенные изменения способны обеспечить защиту права собственности и соответственно повысить инвестиционную привлекательность Украины?

— Надо начать с вопроса, почему не идут инвестиции в страну? Ответ лежит на поверхности: у инвестора нет должных гарантий возврата инвестиций. Одна из задач судебной реформы — обеспечение надлежащего механизма эффективной защиты прав в более широкой трактовке, чем право собственности. Однако мы понимаем, что нельзя дать такую защиту только за счет процессуального законодательства. Важны ментальные изменения в психологии чиновников, на уровне органов правоприменения, и речь идет не только о судебной системе.

Со своей стороны мы постарались улучшить систему защиты прав на уровне процессуальных норм, насколько это возможно. Так, многое было сделано для того, чтобы принцип состязательности работал на полную мощность, стал базисом судебного процесса. Роль суда, на мой взгляд, должна ограничиваться рассмотрением спора. Исходя из предоставленных сторонами доказательств, суд не должен заниматься представительством одной из сторон в споре. Для этого есть адвокаты. Это крайне важно.

Уверен, новое процессуальное законодательство позволит справиться с теми задачами, которые стоят перед нашим государством в части защиты прав инвесторов. Надеюсь, новые кодексы станут хорошим подспорьем для судей нового Верховного Суда.

— В ходе создания новых правил процесса основной упор делался на алгоритме работы нового ВС. Смогут ли заявленные в проекте № 6232 механизмы обеспечить реализацию ВС его ключевой функции по обеспечению единства судебной практики?

— Решение Верховного Суда — наивысшего судебного органа Украины и наиболее авторитетного — как раз и будет выполнять эту ответственную функцию. Именно в решениях ВС и должна содержаться квинтэссенция правоприменения. Именно решения ВС должны давать ответ на вопрос, как быть, когда по каким-то причинам у сторон или у судов нет единого понимания правильного применения нормы закона. И, на мой взгляд, новое процессуальное законодательство предоставляет ВС для этого все необходимые инструменты и создает нужные условия.

И, конечно же, очень важно, чтобы в результате реформирования судебной системы была восстановлена наивысшая степень доверия к судебной власти в целом и прежде всего к Верховному Суду.

(Беседовал Анатолий ГВОЗДЕЦКИЙ,

«Юридическая практика»)