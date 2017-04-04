Банкротство

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Двойное лишение
Действующее законодательство предусматривает достаточно сложную процедуру лишения гражданства, и практически она не применяется. В то же время двойное гражданство имеют лица, занимающие высокие государственные посты, есть оно и у людей, проживающих в регионах, граничащих с другими государствами. Вероятно, это и послужило причиной разделения голосов респондентов: одни выступили за легализацию двойного гражданства, а другие — за лишение гражданства Украины.
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