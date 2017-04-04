Банкротство

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Старый новый ход

ВАСУ избрал «старого» председателя по новому законодательству о судоустройстве

30 марта с.г. собрание судей Высшего административного суда Украины избрало старого-нового председателя — Александра Нечитайло. К слову, решение такого важного административного вопроса прошло в достаточно непринужденной и спокойной обстановке. Из присутствовавших на собрании 40 судей 35 поддержали единственную предложенную кандидатуру (против проголосовали пять судей). Выступая перед коллегами, заместитель председателя ВАСУ Михаил Смокович напомнил о грядущей ликвидации и призвал всех держаться вместе, ведь на повестке дня еще много важных вопросов, в том числе и будущее аппарата суда. «Наш аппарат самый лучший, его представители должны быть в Верховном Суде», — считает г-н Смокович. Он говорит, что нужно не просто повесить замок на дверь, а организовать работу так, чтобы коллектив плавно влился в новый Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

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