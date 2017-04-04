Банкротство

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Онлайн-конкуренция
На семинаре обсудили проблемные аспекты ограничений конкуренции в сфере онлайн-торговли
Особенности вертикальных ограничений и запрещенных антиконкурентных практик в сфере торговли, в том числе и осуществляемой через Интернет, обсуждались на семинаре, организованном 31 марта с.г. Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты при поддержке pro bono ЮФ Asters. «Проблема вертикальных ограничений в конкурентном праве — это одна из важных ключевых проблем, на которую обращают особое внимание в антиконкурентном ведомстве», — отметил партнер ЮФ Asters Александр Вознюк. В целом данный вопрос регулируется Законом Украины «О защите экономической конкуренции», но также вскоре следует ожидать разъяснений Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на эту тему, сообщил эксперт.
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