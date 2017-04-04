Банкротство

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ВСенний призыв

ВККС допустила к следующему этапу квалификационного оценивания 382 кандидата на должности судей кассационных судов в составе ВС

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



После месячного затишья Высшая квалификационная комиссия судей Украины снова оказалась в центре внимания юридической общественности. В последние дни марта были обнародованы результаты выполнения письменного задания кандидатов в судьи четырех кассационных судов в составе Верховного Суда.

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