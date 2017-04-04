Банкротство

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№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Рабочий график)

Защита бизнеса

09-00 КИЕВ: Газета «Юридическая практика» организовывает ІІ форум по защите бизнеса. Генеральный партнер мероприятия — АО AVER LEX. Официальный девиз форума «Предупрежден — значит вооружен». Форум призван «вооружить» его участников актуальной полезной информаций и стать дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, юридического рынка, органов власти, судебной и правоохранительной систем с целью обсуждения и поиска эффективных защитных инструментов и механизмов.

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