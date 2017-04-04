Банкротство

Рабочий график
Защита бизнеса
09-00 КИЕВ: Газета «Юридическая практика» организовывает ІІ форум по защите бизнеса. Генеральный партнер мероприятия — АО AVER LEX. Официальный девиз форума «Предупрежден — значит вооружен». Форум призван «вооружить» его участников актуальной полезной информаций и стать дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, юридического рынка, органов власти, судебной и правоохранительной систем с целью обсуждения и поиска эффективных защитных инструментов и механизмов.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: