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Репортаж

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Репортаж)

Кредитное поучение

Баланс интересов кредиторов и должников в контексте влияния глобальных трендов на украинские реалии искали участники II Форума по реструктуризации и банкротству

Юлия Шешуряк ,

Ольга Кириенко ,

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Институт банкротства занимает особенное место в экономической сфере, поэтому чрезвычайно важно на уровне государства и экспертного сообщества поднимать вопросы его качественного развития. Актуальная проблематика института несостоятельности на Украине включает особенности финансовой реструктуризации, сопровождения процедур банкротства, реализации имущества в процедуре банкротства, а также поиск баланса интересов кредиторов и должников. Эти и другие вопросы обсуждались участниками организованного газетой «Юридическая практика» II форума по реструктуризации и банкротству, который состоялся в Киеве 29 марта с.г. Генеральным партнером форума выступила ЮК FCLEX, экспертным партнером — ЮК L.I.Group.

Курс на восстановление

Форум очень актуален, поскольку призван привлечь внимание общества к проблемам, существующим в сфере банкротства, и предложить пути для изменений, отметил партнер ЮК FCLEX Олег Малиневский,модератор панельной дискуссии о развитии института несостоятельности. Эксперт констатировал отсутствие у государства понимания целей банкротства, ведь сейчас на Украине существует абсолютное преимущество одного способа решения дел о банкротстве — ликвидации. «Основная проблема, которая тянет нас вниз в различных рейтингах, связана с тем, что мы не уделяем внимания развитию института восстановления платежеспособности», — считает г-н Малиневский.

Об институте банкротства как экономическом инструменте рассказал Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины. Банкротство, по мнению эксперта, это стимулирующий фактор для роста экономики, восстановления бизнеса, очищения рынка от недееспособных участников. «Процедура банкротства — это льгота для субъектов хозяйствования, а не панацея от всех возможных негативных последствий», — обратил внимание г-н Моисеев. Чтобы процедура банкротства была эффективной для экономики, необходимо уменьшить ее длительность, стоимость, увеличить процент погашения задолженности кредитора, отметил эксперт, а главное — направить силы на восстановление платежеспособности должника.

Руководитель практики банкротства АО Arzinger Антон Молчанов рассказал о глобальных трендах развития института несостоятельности, подчеркнув, что трансграничное банкротство на Украине не применяется. Глобализация ставит определенные вопросы: как управлять процедурами банкротства, как кооперировать взаимоотношения между кредиторами и т.п. При этом украинский закон о банкротстве во многом не соответствует европейским нормам — по словам эксперта, «от модельного закона нас пока отделяет огромная пропасть и нужно еще очень много работать».

Проблемы саморегулирования профессии арбитражных управляющих раскрыл партнер АК «Соколовский и Партнеры», член Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих Владислав Филатов. По словам эксперта, арбитражные управляющие заинтересованы в развитии саморегулирования, но ситуация в данной сфере сейчас непростая. «Государство готово отдавать свой функционал, но когда само сообщество будет готово», — сделал акцент Юрий Моисеев, объяснив, что пока не видит тенденции к объединению. Также Владислав Филатов поднял проблему финансирования арбитражных управляющих, отметив, что сейчас его попросту нет, и нужно формировать соответствующую судебную практику, чтобы работа арбитражных управляющих оплачивалась, как это предусмотрено законом. В свою очередь, директор департамента нормативно-правового и аналитического обеспечения Лиги страховых организаций Украины Сергей Тарасов раскрыл проблемные аспекты гарантирования исполнения обязательств страховыми компаниями Украины.

Сложности процедуры

На сессии, посвященной вопросам сопровождения процедур банкротства, вопрос ответственности в рамках дел о банкротстве осветил партнер ЮК FCLEX Тарас Пошиванюк. Эксперт рассказал, что законодательство (как Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», так и соответствующие кодексы) содержит определенные недостатки, которые нужно исправлять. В частности, г-н Пошиванюк считает необходимым внести изменения в статью 219 Уголовного кодекса Украины и указать, что ответственность за доведение до банкротства несут также и бенефициарные собственники компаний, а не только учредители и акционеры. «Причем такая возможность гипотетически предусмотрена уже действующим законодательством Украины, а именно — статьей 64 Хозяйственного кодекса, где четко установлено, кто является бенефициарным собственником или контролером компании», — обратил внимание эксперт. Кроме того, партнер ЮК FCLEX рассказал о практике уголовных производств за доведение банков до банкротства.

Андрей Козырицкий, старший юрист, руководитель практики банкротства и реструктуризации ЮК L.I.Group, осветил тему реализации корпоративных прав в процедуре банкротства. В частности, эксперт обратил внимание на проблематику оценки корпоративных прав, назвал документы, которые необходимо предоставить субъекту оценочной деятельности и т.д. Также г-н Козырицкий отметил важность наличия информации о том, внес ли должник средства в уставный капитал, и рассказал о нюансах выхода участника из общества и судебных возможностях для урегулирования возникающих в связи с этим проблем.

Особенности признания сделок недействительными проанализировал Станислав Скрипник, исполнительный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm, обратив внимание на позицию Верховного Суда Украины, согласно которой спор о признании сделки должника недействительной принимается и рассматривается хозяйственным судом в рамках производства по делу о банкротстве как по общим нормам гражданского законодательства, так и по специальным (дополнительным), определенным в статье 20 Закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Андрей Конопля, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры» и арбитражный управляющий, ознакомил с возможностями противодействия фиктивным банкротствам.

В рамках процедуры банкротства в последнее время увеличивается количество исков, отметил советник ЮФ Trusted Advisors Дмитрий Абраменко, освещая особенности таких исковых ­производств. Среди проблем процессуального законодательства эксперт назвал разные юрисдикции, сроки рассмотрения, статус сторон, судебный сбор. По мнению юриста, законодатели должны учитывать основную цель процедуры банкротства — эффективное и быстрое удовлетворение прав кредиторов и предоставлять суду и арбитражным управляющим возможности для быстрого и эффективного решения дел. Актуальную судебную практику по делам о банкротстве проанализировал Александр Удовиченко, судья третьей судебной палаты Высшего хозяйственного суда Украины. «Не подстраивайтесь под позиции тех или иных судей, — посоветовал докладчик, — пытайтесь правильно решить ситуацию. Ваша роль в судебном процессе очень большая, поверьте мне».

Модератор сессии Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», отметил, что одна из ключевых проблем в данной сфере — тотальная безответственность всех участников данных правоотношений, при этом не стоит перекладывать всю ответственность на арбитражного управляющего и делать его «главным негодяем» в деле о банкротстве, ведь он лишь менеджер.

Новеллы реструктуризации

Отдельная сессия форума была посвящена механизму, альтернативному банкротству — финансовой реструктуризации. Как известно, 19 октября 2016 года вступил в силу новый Закон Украины «О финансовой реструктуризации», который будет действовать три года. О новеллах этого закона и практических нюансах имплементации его положений участникам форума рассказали Ольга Билай, секретарь Наблюдательного совета, созданного во исполнение Закона Украины «О финансовой реструктуризации», Юрий Кацер, старший советник «КПМГ-Украина», и Артем Народенко, руководитель практики реструктуризации и банкротства АО PwC Legal. Модерировала сессию Юлия Кирпа, партнер ЮФ Aequo.

Юрий Кацер проанализировал, какие риски, связанные с финансовой реструктуризацией, могут возникнуть как у должников, так и у кредиторов. Отмечая высокое качество принятого закона, докладчик обратил внимание на некоторые сложности практического применения. В частности, перечисляя риски для кредиторов, г-н Кацер рассказал о возможных последствиях несогласованности положений о моратории с законодательством об исполнительном производстве, а также об особенностях доказывания в делах по оспариванию сделок о реструктуризации в случае последующего банкротства должника. В завершение своего выступления руководитель отдела юридического ­консультирования «КПМГ-Украина» поделился прогнозом относительно сложностей с реализацией некоторых реструктуризационных инструментов, таких как конвертация долга в капитал ООО, уменьшение уставного капитала, приобретение кредитором контроля над должником, tag along right, получение разрешения АМКУ на концентрацию.

Артем Народенко в рамках своего доклада акцентировал внимание на вопросах защиты интересов кредиторов в ходе реструктуризации. Институт финреструктуризации, по словам докладчика, обладает рядом преимуществ, среди которых — освобождение банков от необходимости соблюдать нормативы, налоговые льготы, ограничение влияния связанных лиц, возможность реструктуризации не только долга, но и бизнеса должника и т.д. В то же время в профильном законе закреплены достаточно интересные механизмы, направленные на защиту прав кредиторов. Среди прочего докладчик остановился на особенностях действия моратория в период реструктуризации, порядке принятия решений на собрании кредиторов, привлечении независимых экспертов. А ключевым условием эффективности процедур финреструктуризации г-н Народенко назвал заинтересованность в результате всех участников.

Елена Гадомская, главный эксперт отдела мониторинга государственной помощи департамента конкурентной политики Антимонопольного комитета Украины, рассказала о новом для Украины институте госпомощи, внедренном в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно закону, именно АМКУ выступает в качестве уполномоченного органа по вопросам предоставления госпомощи. В рамках своего выступления г-жа Гадомская проинформировала о том, кто может претендовать на получение госпомощи, в каком виде и на каких условиях она предоставляется. Докладчик также обратила внимание на особенности участия АМКУ в процедурах финансовой реструктуризации.

Сравнительный анализ процедур финреструктуризации и санации, а также финреструктуризации и банкротства презентовали Антон Коробейников, советник ЮФ Sayenko Kharenko, и Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ» соответственно.

Г-жа Голанова, в частности, обратила внимание на то, какими соображениями руководствуются банки, принимая решение о выборе механизма: финреструктуризации или банкротства. «Во время экономического спада банкротство не может считаться эффективным инструментом», — подчеркнула докладчик, добавив, что одной из основных целей финреструктуризации как раз является предотвращение ликвидации должника и, как следствие, минимизация потерь, связанных с такой ликвидацией. Более того, применение финреструктуризации позволяет применить опции, которые в процедурах банкротства даже не рассматриваются. «Новый закон — это возможность договориться с минимальными последствиями для каждой из сторон», — резюмировала Диана Голанова.

Выступление Антона Коробейникова стало своеобразным итогом сессии II форума по реструктуризации и банкротству, посвященной финреструктуризации. Он сравнил две достаточно похожие процедуры: досудебную санацию и финансовую реструктуризацию, проанализировал их преимущества и недостатки. Перечислив ряд несомненных преимуществ санации по сравнению с банкротством, докладчик подчеркнул, что этот институт практически не используется. А говоря о финансовой реструктуризации, Антон Коробейников отметил, что в профильном законе решены большинство проблем, присущих досудебной санации, и в перспективе эти два правовых института могут быть объединены.

Банкротство банков

В ходе очищения банковского сектора большое количество финансовых учреждений были признаны неплатежеспособными и выведены с рынка. Особенности банкротства банков анализировали докладчики профильной сессии, модерируемой Алексеем Сошенко, управляющим партнером ЮФ Redcliffe Partners. Открывая сессию, модератор сделал краткий обзор ситуации в украинском банковском секторе, выделив ряд внешних и внутренних причин кризиса, и подчеркнул возросшую роль Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ, Фонд) — ключевого субъекта в процессе выведения неплатежеспособных банков с рынка.

Тарас Елейко, и.о. директора департамента консолидированных продаж и управления активами ФГВФЛ, рассказал орынке проблемных активов на Украине, детально остановившись на оценке активов, находящихся под управлением Фонда. По его словам, рыночная стоимость этих активов составляет не более 20% их балансовой стоимости, причем 1/3 находится в залоге НБУ по кредитам рефинансирования. «Должники выводят активы, используя чрезмерную слабость правового поля Украины относительно защиты прав кредиторов», — отметил докладчик и назвал принимаемые Фондом меры по реализации активов, обратив внимание на то, что продажа крупных кредитов ныне сильно затруднена.

Ведущий юрисконсульт ФГВФЛ Владислав Кикалов в свою очередьрассказал о судебных решениях, препятствующих Фонду выполнять возложенные на него Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» функции при выводе неплатежеспособных банков с рынка. В частности, речь шла о судебных решениях, которыми отменялись решения НБУ и Фонда об отнесении банка к категории неплатежеспособных (при этом особенности их исполнения суды не устанавливали). По словам докладчика, подобная практика дестабилизирует работу ФГВФЛ и создает угрозы функционированию системы гарантирования вкладов. Фонд обжалует такие судебные решения: в частности, два дела ожидают рассмотрения Верховным Судом Украины.

Обзор практических кейсов противодействия должников возврату долгов банку сделал Максим Корчагин, партнер ЮФ «Антика». «Как показывает практика, должники стремятся перенести наработанные механизмы работы с проблемной задолженностью на свои взаимоотношения с Фондом с учетом существующей специфики», — отметил г-н Корчагин. Докладчик также детально проанализировал нюансы достаточно распространенной практики по делам о зачете встречных требований и погашения обязательств за счет вклада. Максим Корчагин также обратил внимание на практику выведения имущества из-под ипотеки, назвав ее «основной головной болью банков и Фонда».

Константин Юхименко, эксперт в юридическом обеспечении банковской деятельности, в свою очередь рассказал участникам форума о докапитализациикак способе избежать банкротства банка. По словам спикера, банки — одни из наиболее экономически зарегулированных субъектов хозяйствования, нормативы их капитала относятся к основным требованиям НБУ. Он напомнил, что пороговые значения регулятивного капитала увеличены (минимум 200 млн грн уже в июле этого года), и многие банки должны будут докапитализироваться.

В завершение сессии выступил Дмитрий Бойко, советник портал UBIZ.UA. Его доклад был посвящен особенностям реализации имущества ликвидируемых банков — рынку «токсических» активов. Докладчик отметил, что за три года реализовано имущества всего на 4,4 млрд грн — это всего около 1 % от балансовой стоимости активов. По мнение г-на Бойко, это крайне низкий показатель. В продолжение своего доклада он рассказал об организации торгов через систему ProZorro и о том, какой стратегии следует придерживаться, чтобы стать победителем.

Пресс-релиза

Проблемные вопросы реализации имущества в процедуре банкротства также были в фокусе анализа форумчан, их обсуждение проходило под модерированием партнера, руководителя практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann Юрия Петренко.

«Реализация имущества — это источник формирования денежной массы, за счет которой и осуществляются погашение требований кредитора, возмещение затрат процедуры банкротства, оплата услуг арбитражного управляющего и т.д.», — подчеркнул Юрий Моисеев, говоря об актуальности проблематики реализации залогового имущества в процедурах банкротства.

О нюансах управления имуществом банкрота (целях, возможностях для применения и последствиях) рассказала Диана Козловская, управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий. В частности, она обратила внимание на проблему определения момента, когда активы будут передаваться в управление. По ее убеждению, Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» необходимо усовершенствовать, в том числе путем предоставления возможности продления сроков проведения ликвидационной процедуры (внесение изменений в статью 37 профильного закона) и определения более четких оснований перехода к применению указанной нормы (исключение сослагательной законодательной формулировки — фраза «в случае необходимости передачи активов»).

Старший юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Инна Рудник сосредоточилась на аспектах обжалования итогов торгов, в частности на неоднозначных, а подчас и абсолютно противоположных позициях Верховного Суда Украины (ВСУ) и Высшего хозяйственного суда Украины относительно возможности обжалования результатов аукциона в суде кассационной инстанции. Например, в постановлении от 19 октября 2016 года ВСУ пришел к выводу, что рассмотрение вопроса о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества банкрота завершается с окончанием соответствующего апелляционного производства. Но уже буквально через два месяца ВСУ отошел от этой правовой позиции, сделав противоположный вывод: законодательство о банкротстве (статья 8 профильного закона) позволяет обжаловать в ВХСУ определения о признании недействительными сделок должника.

О проблеме отсутствия единства судебной практики, о том, что правовые позиции могут кардинально отличаться даже в самом ВСУ, говорил и Владимир Павленко, советник МЮФ Integrites. Он выразил надежду, что новому Верховному Суду удастся прийти к общему знаменателю по наиболее спорным вопросам правоприменения, наконец-то обеспечив единство судебной практики. В рамках своего доклада «Препятствия в реализации активов банкрота: создание и противодействие» он акцентировал внимание на нюансах трех вариантов взыскания залогового имущества: первом, самом простом — внесудебном, втором — судебном, и третьем, «если все плохо», — банкротстве.

На доступных способах реализации активов финансовых учреждений сделала акцент в своем выступлении руководитель проекта «Публичные аукционы» торговой площадки Zakupki.Prom.ua Анна Теселько, рассказав в том числе о том, чем может быть интересна новая система реализации активов, какие активы сейчас выставляются на продажу и на что стоит обратить внимание при работе с «ProZorro.Продажи». Эта система, как отмечалось, открыла новые возможности для реализации активов. Ее ключевыми опциями являются: прозрачность всего ­процесса аукциона; недопущение дискриминации и объективная оценка предложений; искоренение и системное предотвращение коррупции; полная отчетность и анализ государственных продаж; простота и легкость применения процедур.

Баланс интересен

Финальным аккордом форума стал баттл «Баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства». Его «рефери» выступил Глеб Бондарь, партнер, руководитель практики финансового права и реструктуризации ЮФ AVELLUM.

Сторону кредиторов представляли: Елена Волянская, советник LCF, Елена Ермолова, заместитель начальника управления по работе с проблемными активами ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», руководитель рабочей группы по банкротству Независимой ассоциации банков Украины, и Денис Грищенко, главный менеджер по правовым вопросам управления правового и аналитического обеспечения департамента проблемных кредитов АО «Райффайзен Банк Аваль». В группу их оппонентов — представителей должников — вошли Юлиан Хорунжий, старший партнер АО Ario, Елена Голубенко, представитель ЧАО «КЗБН «РОСИНКА», и Анатолий Вязовченко, председатель Национального профессионального союза арбитражных управляющих Украины.

«Существует ли баланс интересов кредиторов и должников в законодательстве?» — задавая тон дискуссии, поинтересовался модератор. Ключевой тезис кредиторов такой: в отечественном законодательстве баланс интересов кредиторов и должников не соблюден, несмотря на задекларированную сбалансированность нормотворческих процедур и механизмов. «Банкротство на Украине — это процедура должника», — убеждена г-жа Волянская, считающая задекларированные законодательные права кредиторов во многом номинальными. Солидарна с такой позицией и Елена Ермолова, по мнению которой сегодня процедура банкротства превратилась в очень выгодный механизм выведения залогового имущества должников фактически за копейки. Она рассказала о том, что суды массового рассматривают дела об отмене результатов аукционов в процедурах ликвидации (за последние три месяца только ВХСУ принял 16 соответствующих постановлений). О том, что надежды банков как залоговых кредиторов на новое профильное законодательство, действующее уже почти четыре года, не оправдались, говорил и Денис Грищенко. Правда, по его убеждению, главная проблема не в законодательной концепции, а в том, как она реализуется на практике: проблема кроется в национальных особенностях нашей ментальности и правоприменительной практики.

Мнение представителей группы должников было диаметрально противоположным. По словам Юлиана Хорунжего, законодательный баланс интересов кредиторов и должников — это утопия, в реальности с учетом современных тенденций в правоприменении и судебной практике профильный закон является явно «прокредиторским». Как отмечалось, сегодня существуют две основные объективные причины банкротства: первая — «похоронить должника», вторая — «очистить активы». Елена Голубенко выразила уверенность в том, что баланс интересов кредитора и должника в процедурах банкротства не возможен априори. Она сравнила процедуру банкротства с забегом: кредитор бежит в одном направлении (главная цель — получить контроль над комитетом кредиторов, арбитражным управляющим, процессом реализации имущества и т.д.), должник, уже обессиленный финансово, — бежит в другом, изо всех сил стараясь восстановить свою платежеспособность. Анатолий Вязовченко, проводя параллели между баттлом и судебным процессом, где представлены две стороны — обвинения и защиты, заявил, что чувствует себя обвиняемым. «Я понимаю позицию банков, дескать, во всем виноваты должник и арбитражный управляющий, которые довели до того, что залоговое имущество продается за бесценок или вообще исчезает. Отвечая на такие обвинения, отмечу: я считаю, что в этом в первую очередь виноваты сами банки», — высказал он свою позицию.

Для аудитории доводы последней группы оказались более убедительными: команду должников поддержали 60 % присутствующих, их оппонентов — группу кредиторов —40 %. ­

Мнение

Важная функция

Артур МЕГЕРЯ, cтарший партнер ЮК L.I.GROUP

Большой интерес к форуму со стороны юридического сообщества отнюдь не случаен: на сессиях присутствовали ключевые лица из правительства, представители различных негосударственных организаций и отраслевых ассоциаций, известные рынку профессионалы юрбизнеса, арбитражные управляющие. Это говорит о том, что реструктуризация и банкротство является одним из наиболее востребованных направлений юридической практики. Институт банкротства в целом призван выполнять важную функцию для роста экономики — это не только освобождение рынка от недееспособных участников, но и поиск возможностей для распределения имущества и финансов, поиск баланса во взаимоотношениях между кредитором и должником. И здесь есть масса тонкостей и юридических коллизий, которые были озвучены в докладах, представленных на форуме, а также поднимались в ходе неформального общения. Тема банкротства и реструктуризации — довольно сложная, конкурентная область, но в то же время и одна из наиболее актуальных.

Комментарий

Единая позиция

Олег МАЛИНЕВСКИЙ,партнер ЮК FCLEX

Тематика и содержание дискуссий форума позволили мне сделать ряд субъективных заключений. Из позитива, кроме уже традиционно огромного ажиотажа в профессиональной среде, следует отметить единство позиции рынка в понимании перечня ключевых проблем отрасли, несмотря на то что озвученные идеи часто имели дискуссионный характер. Несколько разочаровало отсутствие четкой политики государства в отношении целей существования института неплатежеспособности и, как следствие, целостности подходов к его реформированию. Отсутствие должных стимулов спасения предприятия через институт санации привело к тому, что конечная цель процедуры банкротства фактически сведена к распродаже активов должника в ликвидационной процедуре. Также разочаровало отсутствие решительности государства по вопросу внедрения института банкротства физических лиц. Считаю, что выжидательная позиция здесь крайне неуместна и лишь усугубляет существующие проблемы.