Репортаж
Кредитное поучение
Баланс интересов кредиторов и должников в контексте влияния глобальных трендов на украинские реалии искали участники II Форума по реструктуризации и банкротству
Ольга Кириенко,
Алексей Насадюк
Институт банкротства занимает особенное место в экономической сфере, поэтому чрезвычайно важно на уровне государства и экспертного сообщества поднимать вопросы его качественного развития. Актуальная проблематика института несостоятельности на Украине включает особенности финансовой реструктуризации, сопровождения процедур банкротства, реализации имущества в процедуре банкротства, а также поиск баланса интересов кредиторов и должников. Эти и другие вопросы обсуждались участниками организованного газетой «Юридическая практика» II форума по реструктуризации и банкротству, который состоялся в Киеве 29 марта с.г. Генеральным партнером форума выступила ЮК FCLEX, экспертным партнером — ЮК L.I.Group.
Курс на восстановление
Форум очень актуален, поскольку призван привлечь внимание общества к проблемам, существующим в сфере банкротства, и предложить пути для изменений, отметил партнер ЮК FCLEX Олег Малиневский,модератор панельной дискуссии о развитии института несостоятельности. Эксперт констатировал отсутствие у государства понимания целей банкротства, ведь сейчас на Украине существует абсолютное преимущество одного способа решения дел о банкротстве — ликвидации. «Основная проблема, которая тянет нас вниз в различных рейтингах, связана с тем, что мы не уделяем внимания развитию института восстановления платежеспособности», — считает г-н Малиневский.
Об институте банкротства как экономическом инструменте рассказал Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины. Банкротство, по мнению эксперта, это стимулирующий фактор для роста экономики, восстановления бизнеса, очищения рынка от недееспособных участников. «Процедура банкротства — это льгота для субъектов хозяйствования, а не панацея от всех возможных негативных последствий», — обратил внимание г-н Моисеев. Чтобы процедура банкротства была эффективной для экономики, необходимо уменьшить ее длительность, стоимость, увеличить процент погашения задолженности кредитора, отметил эксперт, а главное — направить силы на восстановление платежеспособности должника.
Руководитель практики банкротства АО Arzinger Антон Молчанов рассказал о глобальных трендах развития института несостоятельности, подчеркнув, что трансграничное банкротство на Украине не применяется. Глобализация ставит определенные вопросы: как управлять процедурами банкротства, как кооперировать взаимоотношения между кредиторами и т.п. При этом украинский закон о банкротстве во многом не соответствует европейским нормам — по словам эксперта, «от модельного закона нас пока отделяет огромная пропасть и нужно еще очень много работать».
Проблемы саморегулирования профессии арбитражных управляющих раскрыл партнер АК «Соколовский и Партнеры», член Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих Владислав Филатов. По словам эксперта, арбитражные управляющие заинтересованы в развитии саморегулирования, но ситуация в данной сфере сейчас непростая. «Государство готово отдавать свой функционал, но когда само сообщество будет готово», — сделал акцент Юрий Моисеев, объяснив, что пока не видит тенденции к объединению. Также Владислав Филатов поднял проблему финансирования арбитражных управляющих, отметив, что сейчас его попросту нет, и нужно формировать соответствующую судебную практику, чтобы работа арбитражных управляющих оплачивалась, как это предусмотрено законом. В свою очередь, директор департамента нормативно-правового и аналитического обеспечения Лиги страховых организаций Украины Сергей Тарасов раскрыл проблемные аспекты гарантирования исполнения обязательств страховыми компаниями Украины.
Сложности процедуры
На сессии, посвященной вопросам сопровождения процедур банкротства, вопрос ответственности в рамках дел о банкротстве осветил партнер ЮК FCLEX Тарас Пошиванюк. Эксперт рассказал, что законодательство (как Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», так и соответствующие кодексы) содержит определенные недостатки, которые нужно исправлять. В частности, г-н Пошиванюк считает необходимым внести изменения в статью 219 Уголовного кодекса Украины и указать, что ответственность за доведение до банкротства несут также и бенефициарные собственники компаний, а не только учредители и акционеры. «Причем такая возможность гипотетически предусмотрена уже действующим законодательством Украины, а именно — статьей 64 Хозяйственного кодекса, где четко установлено, кто является бенефициарным собственником или контролером компании», — обратил внимание эксперт. Кроме того, партнер ЮК FCLEX рассказал о практике уголовных производств за доведение банков до банкротства.
Андрей Козырицкий, старший юрист, руководитель практики банкротства и реструктуризации ЮК L.I.Group, осветил тему реализации корпоративных прав в процедуре банкротства. В частности, эксперт обратил внимание на проблематику оценки корпоративных прав, назвал документы, которые необходимо предоставить субъекту оценочной деятельности и т.д. Также г-н Козырицкий отметил важность наличия информации о том, внес ли должник средства в уставный капитал, и рассказал о нюансах выхода участника из общества и судебных возможностях для урегулирования возникающих в связи с этим проблем.
Особенности признания сделок недействительными проанализировал Станислав Скрипник, исполнительный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm, обратив внимание на позицию Верховного Суда Украины, согласно которой спор о признании сделки должника недействительной принимается и рассматривается хозяйственным судом в рамках производства по делу о банкротстве как по общим нормам гражданского законодательства, так и по специальным (дополнительным), определенным в статье 20 Закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Андрей Конопля, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры» и арбитражный управляющий, ознакомил с возможностями противодействия фиктивным банкротствам.
В рамках процедуры банкротства в последнее время увеличивается количество исков, отметил советник ЮФ Trusted Advisors Дмитрий Абраменко, освещая особенности таких исковых производств. Среди проблем процессуального законодательства эксперт назвал разные юрисдикции, сроки рассмотрения, статус сторон, судебный сбор. По мнению юриста, законодатели должны учитывать основную цель процедуры банкротства — эффективное и быстрое удовлетворение прав кредиторов и предоставлять суду и арбитражным управляющим возможности для быстрого и эффективного решения дел. Актуальную судебную практику по делам о банкротстве проанализировал Александр Удовиченко, судья третьей судебной палаты Высшего хозяйственного суда Украины. «Не подстраивайтесь под позиции тех или иных судей, — посоветовал докладчик, — пытайтесь правильно решить ситуацию. Ваша роль в судебном процессе очень большая, поверьте мне».
Модератор сессии Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», отметил, что одна из ключевых проблем в данной сфере — тотальная безответственность всех участников данных правоотношений, при этом не стоит перекладывать всю ответственность на арбитражного управляющего и делать его «главным негодяем» в деле о банкротстве, ведь он лишь менеджер.
Новеллы реструктуризации
Отдельная сессия форума была посвящена механизму, альтернативному банкротству — финансовой реструктуризации. Как известно, 19 октября 2016 года вступил в силу новый Закон Украины «О финансовой реструктуризации», который будет действовать три года. О новеллах этого закона и практических нюансах имплементации его положений участникам форума рассказали Ольга Билай, секретарь Наблюдательного совета, созданного во исполнение Закона Украины «О финансовой реструктуризации», Юрий Кацер, старший советник «КПМГ-Украина», и Артем Народенко, руководитель практики реструктуризации и банкротства АО PwC Legal. Модерировала сессию Юлия Кирпа, партнер ЮФ Aequo.
Юрий Кацер проанализировал, какие риски, связанные с финансовой реструктуризацией, могут возникнуть как у должников, так и у кредиторов. Отмечая высокое качество принятого закона, докладчик обратил внимание на некоторые сложности практического применения. В частности, перечисляя риски для кредиторов, г-н Кацер рассказал о возможных последствиях несогласованности положений о моратории с законодательством об исполнительном производстве, а также об особенностях доказывания в делах по оспариванию сделок о реструктуризации в случае последующего банкротства должника. В завершение своего выступления руководитель отдела юридического консультирования «КПМГ-Украина» поделился прогнозом относительно сложностей с реализацией некоторых реструктуризационных инструментов, таких как конвертация долга в капитал ООО, уменьшение уставного капитала, приобретение кредитором контроля над должником, tag along right, получение разрешения АМКУ на концентрацию.
Артем Народенко в рамках своего доклада акцентировал внимание на вопросах защиты интересов кредиторов в ходе реструктуризации. Институт финреструктуризации, по словам докладчика, обладает рядом преимуществ, среди которых — освобождение банков от необходимости соблюдать нормативы, налоговые льготы, ограничение влияния связанных лиц, возможность реструктуризации не только долга, но и бизнеса должника и т.д. В то же время в профильном законе закреплены достаточно интересные механизмы, направленные на защиту прав кредиторов. Среди прочего докладчик остановился на особенностях действия моратория в период реструктуризации, порядке принятия решений на собрании кредиторов, привлечении независимых экспертов. А ключевым условием эффективности процедур финреструктуризации г-н Народенко назвал заинтересованность в результате всех участников.
Елена Гадомская, главный эксперт отдела мониторинга государственной помощи департамента конкурентной политики Антимонопольного комитета Украины, рассказала о новом для Украины институте госпомощи, внедренном в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно закону, именно АМКУ выступает в качестве уполномоченного органа по вопросам предоставления госпомощи. В рамках своего выступления г-жа Гадомская проинформировала о том, кто может претендовать на получение госпомощи, в каком виде и на каких условиях она предоставляется. Докладчик также обратила внимание на особенности участия АМКУ в процедурах финансовой реструктуризации.
Сравнительный анализ процедур финреструктуризации и санации, а также финреструктуризации и банкротства презентовали Антон Коробейников, советник ЮФ Sayenko Kharenko, и Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ» соответственно.
Г-жа Голанова, в частности, обратила внимание на то, какими соображениями руководствуются банки, принимая решение о выборе механизма: финреструктуризации или банкротства. «Во время экономического спада банкротство не может считаться эффективным инструментом», — подчеркнула докладчик, добавив, что одной из основных целей финреструктуризации как раз является предотвращение ликвидации должника и, как следствие, минимизация потерь, связанных с такой ликвидацией. Более того, применение финреструктуризации позволяет применить опции, которые в процедурах банкротства даже не рассматриваются. «Новый закон — это возможность договориться с минимальными последствиями для каждой из сторон», — резюмировала Диана Голанова.
Выступление Антона Коробейникова стало своеобразным итогом сессии II форума по реструктуризации и банкротству, посвященной финреструктуризации. Он сравнил две достаточно похожие процедуры: досудебную санацию и финансовую реструктуризацию, проанализировал их преимущества и недостатки. Перечислив ряд несомненных преимуществ санации по сравнению с банкротством, докладчик подчеркнул, что этот институт практически не используется. А говоря о финансовой реструктуризации, Антон Коробейников отметил, что в профильном законе решены большинство проблем, присущих досудебной санации, и в перспективе эти два правовых института могут быть объединены.
Банкротство банков
В ходе очищения банковского сектора большое количество финансовых учреждений были признаны неплатежеспособными и выведены с рынка. Особенности банкротства банков анализировали докладчики профильной сессии, модерируемой Алексеем Сошенко, управляющим партнером ЮФ Redcliffe Partners. Открывая сессию, модератор сделал краткий обзор ситуации в украинском банковском секторе, выделив ряд внешних и внутренних причин кризиса, и подчеркнул возросшую роль Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ, Фонд) — ключевого субъекта в процессе выведения неплатежеспособных банков с рынка.
Тарас Елейко, и.о. директора департамента консолидированных продаж и управления активами ФГВФЛ, рассказал орынке проблемных активов на Украине, детально остановившись на оценке активов, находящихся под управлением Фонда. По его словам, рыночная стоимость этих активов составляет не более 20% их балансовой стоимости, причем 1/3 находится в залоге НБУ по кредитам рефинансирования. «Должники выводят активы, используя чрезмерную слабость правового поля Украины относительно защиты прав кредиторов», — отметил докладчик и назвал принимаемые Фондом меры по реализации активов, обратив внимание на то, что продажа крупных кредитов ныне сильно затруднена.
Ведущий юрисконсульт ФГВФЛ Владислав Кикалов в свою очередьрассказал о судебных решениях, препятствующих Фонду выполнять возложенные на него Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» функции при выводе неплатежеспособных банков с рынка. В частности, речь шла о судебных решениях, которыми отменялись решения НБУ и Фонда об отнесении банка к категории неплатежеспособных (при этом особенности их исполнения суды не устанавливали). По словам докладчика, подобная практика дестабилизирует работу ФГВФЛ и создает угрозы функционированию системы гарантирования вкладов. Фонд обжалует такие судебные решения: в частности, два дела ожидают рассмотрения Верховным Судом Украины.
Обзор практических кейсов противодействия должников возврату долгов банку сделал Максим Корчагин, партнер ЮФ «Антика». «Как показывает практика, должники стремятся перенести наработанные механизмы работы с проблемной задолженностью на свои взаимоотношения с Фондом с учетом существующей специфики», — отметил г-н Корчагин. Докладчик также детально проанализировал нюансы достаточно распространенной практики по делам о зачете встречных требований и погашения обязательств за счет вклада. Максим Корчагин также обратил внимание на практику выведения имущества из-под ипотеки, назвав ее «основной головной болью банков и Фонда».
Константин Юхименко, эксперт в юридическом обеспечении банковской деятельности, в свою очередь рассказал участникам форума о докапитализациикак способе избежать банкротства банка. По словам спикера, банки — одни из наиболее экономически зарегулированных субъектов хозяйствования, нормативы их капитала относятся к основным требованиям НБУ. Он напомнил, что пороговые значения регулятивного капитала увеличены (минимум 200 млн грн уже в июле этого года), и многие банки должны будут докапитализироваться.
В завершение сессии выступил Дмитрий Бойко, советник портал UBIZ.UA. Его доклад был посвящен особенностям реализации имущества ликвидируемых банков — рынку «токсических» активов. Докладчик отметил, что за три года реализовано имущества всего на 4,4 млрд грн — это всего около 1 % от балансовой стоимости активов. По мнение г-на Бойко, это крайне низкий показатель. В продолжение своего доклада он рассказал об организации торгов через систему ProZorro и о том, какой стратегии следует придерживаться, чтобы стать победителем.
Пресс-релиза
Проблемные вопросы реализации имущества в процедуре банкротства также были в фокусе анализа форумчан, их обсуждение проходило под модерированием партнера, руководителя практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann Юрия Петренко.
«Реализация имущества — это источник формирования денежной массы, за счет которой и осуществляются погашение требований кредитора, возмещение затрат процедуры банкротства, оплата услуг арбитражного управляющего и т.д.», — подчеркнул Юрий Моисеев, говоря об актуальности проблематики реализации залогового имущества в процедурах банкротства.
О нюансах управления имуществом банкрота (целях, возможностях для применения и последствиях) рассказала Диана Козловская, управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий. В частности, она обратила внимание на проблему определения момента, когда активы будут передаваться в управление. По ее убеждению, Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» необходимо усовершенствовать, в том числе путем предоставления возможности продления сроков проведения ликвидационной процедуры (внесение изменений в статью 37 профильного закона) и определения более четких оснований перехода к применению указанной нормы (исключение сослагательной законодательной формулировки — фраза «в случае необходимости передачи активов»).
Старший юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Инна Рудник сосредоточилась на аспектах обжалования итогов торгов, в частности на неоднозначных, а подчас и абсолютно противоположных позициях Верховного Суда Украины (ВСУ) и Высшего хозяйственного суда Украины относительно возможности обжалования результатов аукциона в суде кассационной инстанции. Например, в постановлении от 19 октября 2016 года ВСУ пришел к выводу, что рассмотрение вопроса о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества банкрота завершается с окончанием соответствующего апелляционного производства. Но уже буквально через два месяца ВСУ отошел от этой правовой позиции, сделав противоположный вывод: законодательство о банкротстве (статья 8 профильного закона) позволяет обжаловать в ВХСУ определения о признании недействительными сделок должника.
О проблеме отсутствия единства судебной практики, о том, что правовые позиции могут кардинально отличаться даже в самом ВСУ, говорил и Владимир Павленко, советник МЮФ Integrites. Он выразил надежду, что новому Верховному Суду удастся прийти к общему знаменателю по наиболее спорным вопросам правоприменения, наконец-то обеспечив единство судебной практики. В рамках своего доклада «Препятствия в реализации активов банкрота: создание и противодействие» он акцентировал внимание на нюансах трех вариантов взыскания залогового имущества: первом, самом простом — внесудебном, втором — судебном, и третьем, «если все плохо», — банкротстве.
На доступных способах реализации активов финансовых учреждений сделала акцент в своем выступлении руководитель проекта «Публичные аукционы» торговой площадки Zakupki.Prom.ua Анна Теселько, рассказав в том числе о том, чем может быть интересна новая система реализации активов, какие активы сейчас выставляются на продажу и на что стоит обратить внимание при работе с «ProZorro.Продажи». Эта система, как отмечалось, открыла новые возможности для реализации активов. Ее ключевыми опциями являются: прозрачность всего процесса аукциона; недопущение дискриминации и объективная оценка предложений; искоренение и системное предотвращение коррупции; полная отчетность и анализ государственных продаж; простота и легкость применения процедур.
Баланс интересен
Финальным аккордом форума стал баттл «Баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства». Его «рефери» выступил Глеб Бондарь, партнер, руководитель практики финансового права и реструктуризации ЮФ AVELLUM.
Сторону кредиторов представляли: Елена Волянская, советник LCF, Елена Ермолова, заместитель начальника управления по работе с проблемными активами ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», руководитель рабочей группы по банкротству Независимой ассоциации банков Украины, и Денис Грищенко, главный менеджер по правовым вопросам управления правового и аналитического обеспечения департамента проблемных кредитов АО «Райффайзен Банк Аваль». В группу их оппонентов — представителей должников — вошли Юлиан Хорунжий, старший партнер АО Ario, Елена Голубенко, представитель ЧАО «КЗБН «РОСИНКА», и Анатолий Вязовченко, председатель Национального профессионального союза арбитражных управляющих Украины.
«Существует ли баланс интересов кредиторов и должников в законодательстве?» — задавая тон дискуссии, поинтересовался модератор. Ключевой тезис кредиторов такой: в отечественном законодательстве баланс интересов кредиторов и должников не соблюден, несмотря на задекларированную сбалансированность нормотворческих процедур и механизмов. «Банкротство на Украине — это процедура должника», — убеждена г-жа Волянская, считающая задекларированные законодательные права кредиторов во многом номинальными. Солидарна с такой позицией и Елена Ермолова, по мнению которой сегодня процедура банкротства превратилась в очень выгодный механизм выведения залогового имущества должников фактически за копейки. Она рассказала о том, что суды массового рассматривают дела об отмене результатов аукционов в процедурах ликвидации (за последние три месяца только ВХСУ принял 16 соответствующих постановлений). О том, что надежды банков как залоговых кредиторов на новое профильное законодательство, действующее уже почти четыре года, не оправдались, говорил и Денис Грищенко. Правда, по его убеждению, главная проблема не в законодательной концепции, а в том, как она реализуется на практике: проблема кроется в национальных особенностях нашей ментальности и правоприменительной практики.
Мнение представителей группы должников было диаметрально противоположным. По словам Юлиана Хорунжего, законодательный баланс интересов кредиторов и должников — это утопия, в реальности с учетом современных тенденций в правоприменении и судебной практике профильный закон является явно «прокредиторским». Как отмечалось, сегодня существуют две основные объективные причины банкротства: первая — «похоронить должника», вторая — «очистить активы». Елена Голубенко выразила уверенность в том, что баланс интересов кредитора и должника в процедурах банкротства не возможен априори. Она сравнила процедуру банкротства с забегом: кредитор бежит в одном направлении (главная цель — получить контроль над комитетом кредиторов, арбитражным управляющим, процессом реализации имущества и т.д.), должник, уже обессиленный финансово, — бежит в другом, изо всех сил стараясь восстановить свою платежеспособность. Анатолий Вязовченко, проводя параллели между баттлом и судебным процессом, где представлены две стороны — обвинения и защиты, заявил, что чувствует себя обвиняемым. «Я понимаю позицию банков, дескать, во всем виноваты должник и арбитражный управляющий, которые довели до того, что залоговое имущество продается за бесценок или вообще исчезает. Отвечая на такие обвинения, отмечу: я считаю, что в этом в первую очередь виноваты сами банки», — высказал он свою позицию.
Для аудитории доводы последней группы оказались более убедительными: команду должников поддержали 60 % присутствующих, их оппонентов — группу кредиторов —40 %.
Мнение
Важная функция
Артур МЕГЕРЯ, cтарший партнер ЮК L.I.GROUP
Большой интерес к форуму со стороны юридического сообщества отнюдь не случаен: на сессиях присутствовали ключевые лица из правительства, представители различных негосударственных организаций и отраслевых ассоциаций, известные рынку профессионалы юрбизнеса, арбитражные управляющие. Это говорит о том, что реструктуризация и банкротство является одним из наиболее востребованных направлений юридической практики. Институт банкротства в целом призван выполнять важную функцию для роста экономики — это не только освобождение рынка от недееспособных участников, но и поиск возможностей для распределения имущества и финансов, поиск баланса во взаимоотношениях между кредитором и должником. И здесь есть масса тонкостей и юридических коллизий, которые были озвучены в докладах, представленных на форуме, а также поднимались в ходе неформального общения. Тема банкротства и реструктуризации — довольно сложная, конкурентная область, но в то же время и одна из наиболее актуальных.
Комментарий
Единая позиция
Олег МАЛИНЕВСКИЙ,партнер ЮК FCLEX
Тематика и содержание дискуссий форума позволили мне сделать ряд субъективных заключений. Из позитива, кроме уже традиционно огромного ажиотажа в профессиональной среде, следует отметить единство позиции рынка в понимании перечня ключевых проблем отрасли, несмотря на то что озвученные идеи часто имели дискуссионный характер. Несколько разочаровало отсутствие четкой политики государства в отношении целей существования института неплатежеспособности и, как следствие, целостности подходов к его реформированию. Отсутствие должных стимулов спасения предприятия через институт санации привело к тому, что конечная цель процедуры банкротства фактически сведена к распродаже активов должника в ликвидационной процедуре. Также разочаровало отсутствие решительности государства по вопросу внедрения института банкротства физических лиц. Считаю, что выжидательная позиция здесь крайне неуместна и лишь усугубляет существующие проблемы.
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